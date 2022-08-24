特企／《蔚藍檔案》事前預約開跑！破50萬人爽拿青輝石

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除了獎勵豐沛的兩部事前預約活動外，本次改版也推出新學生「茜香(正月)」。「茜香(正月)」身為貫穿攻擊類型的輔助角色，可以對弧形範圍內的敵人造成攻擊傷害，並減少敵軍的暴擊傷害30秒。另外，除全新角色推出以外，包含主線劇情Vol.3「伊甸園條約篇：第3章 我們的故事」後半部也加入了新的劇情。全新的主線劇情闡述了在「奧利斯小隊」開始襲擊後，為了阻止他們而前往戰場的「梓」與「補課部」學生們的故事，為紀念主線劇情的更新，官方將再額外贈送「青輝石1200個」給8月30日前登入的所有玩家。
為紀念這次大型的事前預約活動的推出，NEXON於官方粉絲團與事前預約網頁公開了金用河總監的信件，藉此和玩家們進行交流。並且說明了即將進行的更新相關內容，也約定了將會導入各式各樣的便利性功能。
《蔚藍檔案》活動劇情「夏萊的快樂情人節巡邏」與「狐坂若藻的沉默與祝宴」事前預約的相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
《蔚藍檔案》官方事前預約頁面：https://nexon.link/8G5
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