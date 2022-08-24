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唐寧茶調飲大賽第9屆冠軍揭曉　9m88秀「英國女王特調」

▲以戀愛系「仲夏唐寧夜 A Midsummer Twinings Night」為創作主題的第九屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX」，於台北萬豪酒店揭曉冠軍，來自有「深夜月老廟」之稱的浪漫餐酒館P.S. I Love You bar，曾悌懷打造的高雅《銀河之戀》；邀來9m88炫技示範慶祝英國女王登基70週年的調茶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以戀愛系「仲夏唐寧夜 A Midsummer Twinings Night」為創作主題的第九屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX」，於台北萬豪酒店揭曉冠軍，來自有「深夜月老廟」之稱的浪漫餐酒館P.S. I Love You bar，曾悌懷打造的高雅《銀河之戀》；邀來9m88炫技示範慶祝英國女王登基70週年的調茶。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-24 15:49:132022-08-24 17:06:02

第九屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX」今（24）日於台北萬豪酒店舉辦總決賽，今年以戀愛系「仲夏唐寧夜 A Midsummer Twinings Night」為創作主題，從五星酒店的台南晶英酒店、推薦指數四星的柒日居酒屋，至網路熱搜人氣隱士餐酒館及網紅打卡名店小宇宙餐酒館等，全台超過百位調飲界好手參與。現場揭曉冠軍來自有「深夜月老廟」之稱的浪漫餐酒館P.S. I Love You bar，曾悌懷打造的高雅《銀河之戀》；更邀來9m88炫技示範慶祝英國女王登基70週年的調茶。

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邁入第九年的唐寧茶調飲大賽，樹立Mocktail美學，透過「Mock（模仿）Cocktail（雞尾酒）」的形式，將飲茶文化推廣至民眾日常生活，更致力於將茶飲提升為更高層次的調和藝術創作。今年藉英國文豪莎士比亞經典劇作《仲夏夜之夢》為靈感，邀全台菁英將酸甜苦辣的創意滋味深入茶香，刻劃人們對愛的領悟。常見的酸甜莓果、青澀情人果、引出日式風情的海苔、充滿東方神秘感的肉桂及綠豆蔻、甚至成熟大人味的苦瓜，都是本屆可見的趣味茶湯食材。

今年並廣邀文化、美食及調飲界菁英擔任評審，陣容包括跨界權威人士，包括有「吧台心理師」之稱的當紅Drizzle by Fourplay主理人Allen鄭亦倫，網路知名嚐試調酒部落客Drink Slowly、及前英僑商務協會執行長Steven Parker等人。

▲《銀河之戀》展現短暫瘋狂的戀愛，有如火山爆發一樣的激盪、又隨之耽溺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《銀河之戀》展現短暫瘋狂的戀愛，有如火山爆發一樣的激盪、又隨之耽溺。（圖／記者蕭涵云攝）
現場揭曉第九屆唐寧茶調飲大賽冠軍，金賞來自「深夜月老廟」之稱的浪漫餐酒館P.S. I Love You bar，曾悌懷選用有瑰麗茶色和振奮口感的胭脂莓果茶，搭配玫瑰果、藍莓、樹梅、黑加侖多種薔薇科植物，與綠荳蔻、果實糖漿，打造高雅的《銀河之戀》；銀賞為MQ Taipei的《The Moonlight Effect 月亮惹的禍》，施凱文運用多種水果蜂蜜調和以醇厚香氣的琥珀焦糖博士茶與飽含花香層次的胭脂莓果茶，營造調皮驚喜感；銅賞是Last Order林家韻打造的《夢遊仙境》，將熱帶風味的薑芒綠茶狂想曲為基底，搭配胭脂玫瑰等花卉與釀漬之葡萄乾，譜出戀愛感。

現場還邀請到平時閒暇熱愛調茶的9m88，炫技示範慶祝英國女王登基70週年的調茶作品，選用唐寧茶有「茶中香檳」美譽的大吉嶺莊園雙氛茶，帶出最具英國皇室的茶香氣息，搭配高冷調的雪松，以及女王最愛的琴酒和栗子，品嚐的到愛恨分明的強烈性格。9m88透露，雖然上場前已練習過幾次，但在尊敬的各位特調師們面前示範「其實蠻緊張的」。她認為茶的品質夠好，「即使是像我這樣的初階學習者，其實不需太多技巧，加水就夠了。」

▲9m88現場特調慶祝英國女王登基70週年的茶飲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲9m88現場特調慶祝英國女王登基70週年的茶飲。（圖／記者蕭涵云攝）
9m88分享自己平常也會被特殊茶香給吸引，像日前有接觸到加入馬告的調飲；不過喜愛透過茶品放鬆的她，較常品嚐的多是綠茶、或紓緩的洋甘菊與薄荷茶，分享自己獨有的放鬆方式，是透過運動、健身或有氧，「把氣力放盡後可以好好睡個覺」。9m88更透露即將要去歐洲展開巡迴演唱，將踏上英國倫敦、葡萄牙、西班牙、法國等地，讓很久沒有趴趴走的她非常期待。

其他決賽入選作品包括台南晶英酒店 杜思宏《最美的瞬間》、柒日居酒屋 李宛儒《Moonlight Sonata》、隱士餐酒館 劉倞忻《櫻 午茶》、OriginBAR源 盧聖學《Tender Paradeisos》、小宇宙餐酒館 吳子婕《Twinkle》、對面Duei Mien餐酒館 蘇靖婷《Flechazo》、Needle bar 鍾佳汶《慾Desire》。

▲第九屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX」評審與得主。（圖／記者蕭涵云攝）
▲第九屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX」評審與得主。（圖／記者蕭涵云攝）
▲第九屆唐寧茶調飲大賽決賽入選作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲第九屆唐寧茶調飲大賽決賽入選作品。（圖／記者蕭涵云攝）
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