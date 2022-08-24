唐寧茶調飲大賽第9屆冠軍揭曉　9m88秀「英國女王特調」

第九屆唐寧茶調飲大賽「TWININGS GRAND PRIX」今（24）日於台北萬豪酒店舉辦總決賽，今年以戀愛系「仲夏唐寧夜 A Midsummer Twinings Night」為創作主題，從五星酒店的台南晶英酒店、推薦指數四星的柒日居酒屋，至網路熱搜人氣隱士餐酒館及網紅打卡名店小宇宙餐酒館等，全台超過百位調飲界好手參與。現場揭曉冠軍來自有「深夜月老廟」之稱的浪漫餐酒館P.S. I Love You bar，曾悌懷打造的高雅《銀河之戀》；更邀來9m88炫技示範慶祝英國女王登基70週年的調茶。
今年並廣邀文化、美食及調飲界菁英擔任評審，陣容包括跨界權威人士，包括有「吧台心理師」之稱的當紅Drizzle by Fourplay主理人Allen鄭亦倫，網路知名嚐試調酒部落客Drink Slowly、及前英僑商務協會執行長Steven Parker等人。
現場揭曉第九屆唐寧茶調飲大賽冠軍，金賞來自「深夜月老廟」之稱的浪漫餐酒館P.S. I Love You bar，曾悌懷選用有瑰麗茶色和振奮口感的胭脂莓果茶，搭配玫瑰果、藍莓、樹梅、黑加侖多種薔薇科植物，與綠荳蔻、果實糖漿，打造高雅的《銀河之戀》；銀賞為MQ Taipei的《The Moonlight Effect 月亮惹的禍》，施凱文運用多種水果蜂蜜調和以醇厚香氣的琥珀焦糖博士茶與飽含花香層次的胭脂莓果茶，營造調皮驚喜感；銅賞是Last Order林家韻打造的《夢遊仙境》，將熱帶風味的薑芒綠茶狂想曲為基底，搭配胭脂玫瑰等花卉與釀漬之葡萄乾，譜出戀愛感。