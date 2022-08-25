老屋重建慢吞吞！全台推案台北市佔7成3 專家這麼說
台北市素地稀少，都更與危老重建逐漸成為趨勢，據《住展雜誌》統計，今年截至8月20日止，北台灣老屋重建（都市更新＋危老重建）推案量為1,262億，僅占整體推案量（7,747億元）約16％；其中有高達9百餘億、約7成3的老屋重建案量集中台北市，其他縣市總合僅占約2成7。《住展雜誌》研發長何世昌表示，全台住宅平均屋齡高達32年，政府也積極推動老屋重建，但重建效率宛如「一個台灣，兩個世界」；除了台北市之外，其餘縣市重建案量、比例都相對低，顯示老屋重建還有很長一段路要走。
統計資料顯示，北台灣7個縣市的老屋重建案中，以台北市為領頭羊，今年都更案量約598億元、危老案量約327億，老屋重建案量達925億元，占北市總推案量的55％，占比連2年超過5成以上。今年北市12個行政區全都有老屋重建案推出，其中最夯的區域為大安區，案量逾2百億元以上，指標案如「親家JIA」、「華固大安學府」；案量第二大的是中山區，今年累計達165億元，指標案如「璞真之道」、「國揚吉麟」等案。
新北市今年前8個月都更推案量約235.5億元、危老案量則僅36億元，老屋重建案占整體推案量比重僅約11％左右。老屋重建最熱絡的區域為新莊，目前案量已達140億元，指標案如「宸熙丰悦」、「禾蓮心家園」等案。
相對於大台北地區的熱絡，桃園及新竹老屋重建案顯得零星稀少。桃園今年老屋重建案量僅53億元，占全市推案量比重僅約2％。新竹市老屋重建案量只約11億，占比約5％。另外，新竹縣、基隆市的老屋重建案量則暫時掛蛋。
何世昌指出，台北市老屋重建最為熱絡，其原因與房價水準相對高，建商更願意積極投入之外，也與制度更為成熟、素地稀少，以及屋主對分回條件普遍有基礎認知有關，使得老屋重建整合更易推動。預期未來北市老屋重建案量比例，將長年站穩逾5成以上。
至於新北市與桃、竹地區，因房價相對北市低，建商整合重建意興闌珊。何世昌認為，北市以外縣市素地供給相對充足許多，不像台北市一地難求，對建商而言，整合老屋重建曠日費時、變數又多，不如直接購地作為貯備案源更加可靠。因此在有選擇的情況下，購地推案成為建商首選，老屋重建只是退而求其次的備案，這導致了素地供給量多的縣市，老屋重建效率慢吞吞。