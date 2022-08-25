特企／宜得利家居插旗信義區　黑貓樂園歡慶快閃療癒

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似鳥控股集團自2007年宜得利家居高雄一號店開幕後，一直持續計劃在信義區展店。隨著信義商圈日趨成熟、消費者對於商圈購物需求更加多元、以及商圈消費者樣貌的多樣性，即將於8月26日正式宣佈宜得利家居進軍信義區，微風松高店正式開幕，滿足不同需求的消費者，讓民眾享有更完整的消費體驗。同時也宣佈，未來三年展店計劃將更為極積，預計2025年全台門市達80間。此外，也積極規劃以餐廚及寢具用品為主的家飾品專門店，讓台灣各地的人，都能輕鬆享受日系質感居家用品。
與日本同步開賣 機能性商品悠遊居家生活
近年來生活型態的變化，個體需求逐漸受到重視，讓台灣消費者更加關注居家生活品質，家具的材質、機能、造型、清潔容易度都是選購時考量的要素。隨著微風松高店開幕，預計將引進市面上少見的機能性商品，並首次和日本同步推出新品，包含單人電動沙發、L型貓抓布沙發及除臭窗簾等。首賣新品的材質、功能皆針對消費者需求因應而生，提供舒適不費力的居家生活。
吸睛No. 1 誰能抗拒巨型貓跳台的魅力？
8月26日至9月4日同步在台北信義區香堤大道舉辦快閃活動，由人氣擔當KURO以慵懶姿態，現身在「黑貓樂園」和貓奴們同樂。只要與KURO合影打卡即可參加夾娃娃機一番賞活動，現場可將最大獎「迷你懶骨頭」抱回家。除此之外於活動期間內，下載宜得利家居APP並加入會員，至微風松高店消費滿五百元再享滿額雙重抽，除可抽指定商品、宜得利微風松高店商品折價券外，還可再抽「台北老爺酒店住宿券」，買越多中獎機率越高，每日抽獎名額有限要抽要快。