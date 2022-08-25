COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／宜得利家居插旗信義區　黑貓樂園歡慶快閃療癒

▲宜得利家居黑貓樂園快閃活動，將於8/26起現身信義區。（圖／品牌提供）
▲宜得利家居黑貓樂園快閃活動，將於8/26起現身信義區。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-25 14:27:52

日本知名國民家居品牌NITORI 宜得利家居首度插旗信義區，微風松高店將於8月26日正式開幕。期望透過第48間門市正式進軍信義區，接觸來自不同地區的消費者，以滿足消費者多樣的購物需求。開幕期間也推出一系列的慶祝活動，與日本同步無時差的新品首賣、微風松高店限定販售的療癒小物以及黑貓樂園快閃活動，邀請消費者搶先體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拓展熱銷品項　提供消費者商圈購物更多選擇

似鳥控股集團自2007年宜得利家居高雄一號店開幕後，一直持續計劃在信義區展店。隨著信義商圈日趨成熟、消費者對於商圈購物需求更加多元、以及商圈消費者樣貌的多樣性，即將於8月26日正式宣佈宜得利家居進軍信義區，微風松高店正式開幕，滿足不同需求的消費者，讓民眾享有更完整的消費體驗。同時也宣佈，未來三年展店計劃將更為極積，預計2025年全台門市達80間。此外，也積極規劃以餐廚及寢具用品為主的家飾品專門店，讓台灣各地的人，都能輕鬆享受日系質感居家用品。

與日本同步開賣　機能性商品悠遊居家生活

近年來生活型態的變化，個體需求逐漸受到重視，讓台灣消費者更加關注居家生活品質，家具的材質、機能、造型、清潔容易度都是選購時考量的要素。隨著微風松高店開幕，預計將引進市面上少見的機能性商品，並首次和日本同步推出新品，包含單人電動沙發、L型貓抓布沙發及除臭窗簾等。首賣新品的材質、功能皆針對消費者需求因應而生，提供舒適不費力的居家生活。

吸睛No. 1 誰能抗拒巨型貓跳台的魅力？

8月26日至9月4日同步在台北信義區香堤大道舉辦快閃活動，由人氣擔當KURO以慵懶姿態，現身在「黑貓樂園」和貓奴們同樂。只要與KURO合影打卡即可參加夾娃娃機一番賞活動，現場可將最大獎「迷你懶骨頭」抱回家。除此之外於活動期間內，下載宜得利家居APP並加入會員，至微風松高店消費滿五百元再享滿額雙重抽，除可抽指定商品、宜得利微風松高店商品折價券外，還可再抽「台北老爺酒店住宿券」，買越多中獎機率越高，每日抽獎名額有限要抽要快。

2房1廳沒家具電器好出租嗎？內行曝「關鍵差異」：不好說

29歲女星住5層樓透天豪宅！華麗家具曝光　鏡子就要30萬

職軍租屋簽2年約！房東破費「家具全換新」　結局崩潰了

特企／旅遊韓國不用等！遠百信義A13秋季韓國展全新登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀