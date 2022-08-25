口罩痘常見NG行為中幾個？醫教６招防範：別作多餘的事！

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曾奕騰醫師表示，如民眾所知，口罩下的皮膚是處於悶熱潮濕的環境，容易使得皮膚出油、毛孔阻塞、細菌孳生，增加長痘痘的機會。除了口罩遮住部位，邊緣、綁帶也因物理壓力、摩擦等容易造成皮膚受損、增加粉刺和痘痘。而若是配戴像N95等密合度更高的口罩，口罩下皮膚的環境會更容易、更加悶熱，長痘痘的機率也較高。
除了痘痘以外，臉部長期悶熱潮濕也容易增加皮膚表面的皮屑芽孢菌，進而形成「黴菌性毛囊炎」，易出現在口罩覆蓋位置、下頷緣、臉部外側，較嚴重者也可能延伸至脖子，再加上口罩痘，治療會更加困難。
多洗臉、多保養助防口罩痘？醫指常見ＮＧ行為越弄越糟！
曾奕騰醫師也指出助長口罩痘的NG行為，除了口罩使用習慣不佳外，常見就包括認為多敷面膜、保濕、加強去角質、多洗臉、多用抗痘產品、保養品等日常保養。
ＮＧ１：重複使用口罩醫師表示，口罩每日重複使用，不論對防疫或對皮膚都是相當不好的習慣，除了若真有新冠病毒會殘留在口罩上不利防疫，口罩上的汗液、油脂、細菌對於戴口罩悶熱的皮膚更是雪上加霜。
ＮＧ２：不良保養方式敷面膜、保濕在一般情況下是可接受的，但若是已經長痘痘了就建議避免長痘部位。而去角質除了應以溫和的方式進行，同樣也要視膚況，若長痘痘、皮膚受損形成刺激性皮膚炎，再加上口罩，也會徒增發炎、長痘的機會。
ＮＧ３：臉部過度清潔許多人會認為長痘是因為臉不乾淨，但其實過度洗臉會將保護皮膚的油脂過度清潔，容易使得皮膚受損、刺激、屏障能力下降、代償性增加油脂分泌，形成皮膚受傷又出油更多的局面，口罩痘更容易惡化。
ＮＧ４：濫用抗痘藥物抗痘產品方面，不少民眾會自行挑選「聽說很好用」的產品，但曾奕騰醫師提醒，每個人的膚況都不同，抗痘產品的作用原理也不同，不當使用產品除了療效不佳外，也可能加重刺激、增加痘痘。這或許也是為什麼需要一直擦痘痘藥的原因，因為一直擦錯藥、一直長痘痘。
ＮＧ５：濫用保養產品至於保養品，一般人適度的保養是沒問題的，但對皮膚有狀況、已長痘痘的人更需要的是治療。且有些人習慣保養就塗個3-4種或以上的產品，其實許多並不是真的必須使用，保養品塗的越多層，毛囊阻塞機會越大，痘痘惡化的風險也會越高。
正確保養皮膚避免口罩痘，１大原則：別作多餘的事！
別作多餘的事：從前述來看可以了解一個重點，保養皮膚、避免口罩痘，大方向就是盡量「別作多餘的事」，保養和治療需更進一步了解，當前先以減少刺激皮膚為最大原則，若真有相關需要，詢問醫師比自行處理來得更有幫助。
良好配戴口罩：正確保養皮膚、改善口罩痘問題，曾奕騰醫師建議應養成良好的戴口罩習慣，除了每日更換、濕了就換之外、容易出油最好半天換一個，一般民眾配戴外科口罩即可，不用帶到高密度的N95口罩。
保持皮膚乾爽：日常可帶個小手帕、小毛巾溫和的擦汗，但不建議使用市售的濕紙巾擦拭，因為可能有防腐劑、香料、各類添加物的疑慮。平時也可在無人、空曠、符合法規的場所適度脫下口罩讓皮膚透氣休息。
良好皮膚清潔：良好的清潔皮膚也很重要，但如前述不宜過多，洗臉早晚各一次就好。洗面乳也應選擇成分單純、不刺激皮膚的產品。至於各類抗痘產品、保養品等各種保養，再三呼籲還是先經醫師檢查膚況、討論方式為佳。
妥善上妝、卸妝：戴口罩又上妝自然會較容易長痘痘，建議非必要避免上妝，若真的有上妝需求，也建議以淡妝為主，特別是口罩會接觸的部位更應避免。卸妝時建議淡妝者使用卸妝液、卸妝乳，濃妝者則建議用卸妝油，卸妝後再以溫和的清潔劑清洗，以避免卸妝產品殘留在皮膚上。
良好飲食習慣：飲食方面除了民眾普遍熟知的炸物、辣物應盡量避免，其他如白麵包、白飯、糕餅、甜點等高升糖食物，或乳製品、乳清蛋白、酪蛋白等也同樣有較容易長痘的風險，也應盡量迴避。日常營養均衡、多喝水避免發炎，也有助防範長痘。
再三提醒，保養皮膚最重要的是用正確且適合自己的方式，先問醫生自然比自己找方法來得有用，若真的有需要先經過檢查看是否治療，或和醫師討論如何保養，以確保口罩痘安份不作亂。
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