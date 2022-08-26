特企／安心出行再升級！iRent搭載高效抗冠空氣清淨系統
iRent共享汽機車的出現，除了帶來更新穎、便捷的移動方式之外，也期望能在創造這種全新的共享價值過程中，帶給消費者優質的使用體驗。特別是在大環境受疫情影響的背景下，iRent不僅有專業的整備團隊，透過後勤整備系統定期針對車輛進行清潔、消毒，提供客戶更高品質、更安全、安心的用車環境，更於今日 (8/25) 宣告未來將在旗下同站租還的車輛中，陸續搭載由和泰集團與台塑集團協力開發的車內「高效抗冠空氣清淨系統」，並宣布熱門車款COROLLA CROSS已搶先搭載上線。藉由深紫外線技術 (UV-C LED) 有效抑菌抗冠，為每一位用車會員及同行乘客帶來更清新的空氣，打造安全、舒適的車室空間。
iRent車內搭載的「高效抗冠空氣清淨系統」係由台塑集團旗下的福機裝公司，引進日本諾貝爾得獎主的深紫外線技術，將深紫外線 (UV-C LED) 晶片安裝在車內空調內，透過安全的物理照射穿透病菌細胞、中斷病毒增生，藉由車內空調循環與持續照射，達成長期即時抑菌的效果。根據日本宮崎大學研究證實，運作5秒以上便可有效抑制新冠病毒、流感病毒與腸病毒等高達99.9%。此外，車內的「高效抗冠空氣清淨系統」運作時，也將持續釋放負離子，達到活化空氣、去除異味等有害物質的淨化效果。這項技術已陸續應用在各大醫療院所、高級餐廳、賣場百貨、學術單位、知名住宅與辦公大樓等防疫用途。
iRent宣告遍及全台的同站租還車輛將搭載「高效抗冠空氣清淨系統」，目前在車隊中最受消費者歡迎的跨界休旅TOYOTA COROLLA CROSS已搶先搭載上線，其餘各式車款如VIOS、YARIS、ALTIS與SIENTA等也正陸續跟進中。搭載「高效抗冠空氣清淨系統」的iRent車輛將帶來更高規格的車室空間，不僅讓容易過敏或對氣味敏感的朋友免去煩惱，也讓家中有兒童或高齡者的家庭可以更放心的租用。今後，無論是想要臨時用車移動，或是規劃一趟旅遊假期，iRent都將提供更安心、更舒適也更有保障的用車環境，讓美好空氣陪伴每位會員自在出行！
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