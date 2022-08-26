「市政新鋭」台中七期泳池輕豪宅　首付40萬起就成家！

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興富發「市政新鋭」第三季即將開售，台中市七期重劃區輕豪宅亮點話題！七期線上唯一預售輕奢小豪宅，建案基地位於河南路四段和惠文七街口，佔地728.16坪，規劃地上35樓、地下8層住宅大樓，住家與店面共計342戶，最受歡迎的房型以2房24~27坪、以及3房37~39坪為主，精品地段釋出輕型坪數，不管是自用、出租都相當合適，也有不少外地客、換屋族相中七期高機能，造成熱議。
房市專家暨瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，中美貿易戰後，台商回流，增加設廠需求外，也增加了房市上對於商務使用、國際往返等短期居住，對於市中心小坪數產品的需求，而七期正恰到好處。
黃舒衛也提到，七期各項機能已經相當完善，從過去純住宅的模式，轉換到行政、商務、金融、會展功能以及高端型機構緊密結合，這種模式類似紐約、倫敦甚至巴黎，帶來的人潮和消費人口，成為支持房價的最大助力，還會有抗跌的效果。
不只市政、商務，七期也匯聚星級大飯店、商場、萬豪酒店等全方位生活機能都指向高端生活，台灣最具影響力的文創平台「誠品生活」同樣宣布進駐七期市政路，開拓7500坪大型特色店面，規模更是大於台北的誠品生活南西店，將於2023年正式開幕，「市政新鋭」步行到誠品生活僅需3分鐘時間。
在公共建設與機能層面，快捷交通、頂級百貨、國際飯店、加上已經通車的捷運綠線、獲得環評肯定的捷運藍線、甚至是規劃中的捷運橘線，經貿商業的匯聚點，機能完善，有望超越台北信義計畫區，也帶動七期房市穩穩上漲。
興富發挑戰超低首付 40萬起成家圓夢再掀房市話題
七期的便捷交通路網，積極規劃的「市政路延伸計畫」預計在9月開始動工，將市政路延長通往台中工業區，舒緩台灣大道上的交通車流，通車後，路寬達60米的東西大道將為台中七期提供直通「科技廊道」的快捷道路。在公共建設的大力挹注之下，興富發看準台中七期缺少的建案類型，推出「市政新鋭」近90億的重磅建案，以低首付、小坪數，搶攻房產市場。
「市政新鋭」為了減輕付款壓力，以40萬起的低首付專案殺出房產市場重圍，吸引年輕人，能夠輕鬆入手，入主七期豪宅區，成為七期地區最狂首付新指標，建案硬體面，興富發同樣下足重本，採用耐震標章規劃設計且材質採用SRC+RC結構，日前台中市僅僅個位數大樓取得耐震標章，「市政新鋭」建案完工有望成為第10棟，高安全品質、高居住輕奢氛圍，「市政新鋭」引發七期房產新視野，讓低壓力豪華成家不再是夢！