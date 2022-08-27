數碼寶貝、咒術迴戰團隊合作！《通往夏天隧道》故事超神
日本動畫電影《通往夏天的隧道，再見的出口》描寫在某個夏天，發生在一對少年少女身上不可思議的青春故事，找來《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》導演田口智久執導，由曾擔任《劇場版 咒術迴戰 0》原畫師矢吹智美，負責角色設計與總作畫監督，並由新創動畫公司CLAP製作動畫，集結日本動畫界新世代人才共同打造，將原作故事神祕的世界觀搬上大銀幕。
《通往夏天的隧道，再見的出口》故事講述在某個鄉下城鎮有座不可思議的「浦島隧道」，聽說一旦踏入就會失去某樣東西，取而代之可以得到任何想要的東西。因為過去的意外內心懷有傷痛的高中生塔野薰（鈴鹿央士 配音）、因和自己的人生理想不同而苦惱的轉學生花城杏子（飯豐萬理江 配音），他們為了調查隧道並實現各自的願望，締結合作關係。
男主角塔野薰由在日劇《東大特訓班2》中，表現亮眼的新生代男星鈴鹿央士配音，這是他首部聲優作品，「在聲優徵選階段，就有很多新的體驗，也很樂在其中，沒想到自己能獲得這個角色的演出機會。對我來說這是個未知的領域和體驗，動畫製作的深奧與讓角色完成的過程，都令我很雀躍。」
10歲就出道的氣質女星飯豐萬理江為女主角花城杏子獻聲，這是她第二次參與動畫電影，「在這個有著懷舊感的世界觀，他們所存在的地方與隧道中，總有種既懷念又奇妙的感覺。圍繞在主角周圍的風景非常漂亮，希望大家在電影院觀賞時，都會有在『浦島隧道』所在的世界迷路的錯覺。」《通往夏天的隧道，再見的出口》2022年秋天在台上映。