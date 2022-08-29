況明潔鬆口「本土劇男神」　除了老公他最帥

況明潔與謝瓊煖在三立、華視8點檔《門當互懟愛上你》飾演中年閨密，又是對門鄰居，即使兩人老公不合，也影響不到她們姐妹感情，而兩人首次合作，況明潔就說私底下的她們一見如故，默契節奏十足，就像認識許久的姐妹一樣。況明潔這次劇中名叫「陳緣緣」，被老友們留言笑她是引清兵入關的女人，而為了演出符合校長夫人的穿著，還花了一番心思，她笑說：「雖然是退休校長夫人，該有的門面還是要有。」
而況明潔一聊到好姐妹謝瓊煖話就說不完，她說謝瓊煖很愛跟她打賭，但每次都輸，即使賭注是在埸的人每人1杯咖啡，但她輸了也真有信用都會去買，到目前應該輸了超過20杯。謝瓊煖笑說有次她說COVID-19夏天好發，況明潔就說是正確應該是冬天，兩人還因此爭起來，甚至有時兩人還會像小女孩一樣，賭開拍時間，況明潔每次都贏，而謝瓊煖也次次願賭服輸。
私下謝瓊煖愛看劇，特別是韓劇，只要她喜歡的「歐爸」都可以如數家珍般的念出名字，有時況明潔不服氣她記性好，還故意考她，因為況明潔的弱點就是不會記名字。到現在同組演員她還有很多人叫不出正確名字，像她會把自己最喜歡的孔劉叫成「劉孔」，還硬拗說因為老公姓劉，就覺得劉字擺在前面是應該的，除了老公之外誰會是況明潔心目中最帥的「歐爸」？大家打死都想不到答案竟會是「江國賓」。
而況明潔愛運動保持身材，會跟謝瓊煖分享運動生活，也會聊到以前的喝酒生涯，但基本上現在她不喝了。謝瓊煖卻有個習慣，每次演完舞台劇就要來罐冰涼啤酒，最貼心是謝瓊煖很喜歡加入購物社團買東西，有次況明潔看到她穿1雙涼鞋說不錯看，就偷偷訂了1雙給她，「到現在況明潔還不知道這事。」