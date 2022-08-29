高溫警報！高血脂患者當心汗流浹背引發中風

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光只有天氣冷或熱，不會直接導致心血管疾病，溫度的極端變化才是關鍵，花蓮慈濟神經內科羅彥宇主任笑稱，「否則赤道國家跟南北極應該最多人中風」。從生理學角度來看，氣溫驟升或驟降都會刺激交感神經，讓心跳加快或血壓變高，誘發心血管疾病。此外，夏天容易流汗、體內水分變少，脫水的情況下容易使血液變得濃稠，若本身合併高血脂等風險因素就會導致血管堵塞，增加中風發生的機率，「如果血管本身狀態好，理論上輕微脫水不會造成什麼問題，但當脫水發生在心血管疾病患者身上，缺血性中風風險就會提高」。
林浚仁醫師也提醒，天氣熱對65歲以上老人家影響更大，家中長輩在高溫環境要多補充水分，原先有心血管疾病病史的人更應嚴防中暑，並管理中風風險。
70歲男疑脫水致暫時性腦缺血 醫：出現中風前兆應儘速就醫
林浚仁醫師分享先前曾遇過一名70歲男性高血脂病人，他長期有頸動脈狹窄問題，某個夏日午後到田裡種菜，結果回家就發現左手拿東西會掉，吃飯還摔破碗，半個小時後又恢復正常。「應該是他身體脫水，人體水分過度流失、腦血管血流變濃稠，誘發了暫時性缺血。雖然後續症狀有復原，但暫時性腦缺血屬於缺血性腦中風的前兆之一，最好能當成一次腦中風發作來謹慎看待。」林浚仁醫師建議，一旦發生類似事件，應主動告知醫師，確認是否需採取更積極的治療方式。
目前阿斯匹靈是臨床最常用來預防中風的抗血小板藥物，不過長期服用可能導致胃潰瘍、胃出血等腸胃道出血副作用，若在治療期間感到消化道不適，胃脹不舒服，可與醫師討論視情況更換兼顧療效與安全性的其他治療選擇。
高血脂患者應從源頭避免中風 低密度膽固醇值越低越好
羅彥宇主任表示，缺血性中風的危險因子可以分為兩大類，一種是無法改變的危險因子，例如年齡越高發生中風的機會就越高；另一種則是可以改變的危險因子，包括高血脂、抽菸、肥胖等，其中低密度膽固醇就是高血脂中被認為是影響腦心血管疾病發生的關鍵因素。若發現低密度膽固醇數值高就應該積極用藥控制，才能從源頭避免心肌梗塞或中風發生。
曾有研究指出低密度膽固醇每降低1%，發生心血管疾病的相對危險性可降低1-1.5%，羅彥宇醫師指出，如果民眾以口服藥治療遲遲無法達到目標數值，或是對副作用不耐受，可與醫師討論能否改用降膽固醇針劑治療，「其實針劑算近年很大的突破，之前遇過幾個血管狀況非常差的病人，合併使用口服藥和降膽固醇針劑後，成功將低密度膽固醇降到16mg/dL左右，若民眾經濟能力許可，建議可將數值盡量降低，對心血管和腦血管的保護力更好」。
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