嘉義大學捐贈狂犬病疫苗500劑 維護在「嘉」毛小孩健康

嘉義縣家畜疾病防治所 8 月初接獲通報有鼬獾追咬家犬，家畜所聯合各公所、動物醫院及嘉義大學 USR 辦公室 9 ～ 11 月將辦理為期 3 個月的「全嘉總動員 ~ 犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗 500 劑，共同為維護毛小孩健康盡心力。

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▲「全嘉總動員~犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，保護家中毛小孩健康（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所日前接獲梅山鄉民眾通報表示，一隻鼬獾如喪屍般在大白天追咬家犬，隨後就竄逃到草叢中，一般人或許覺得可愛逗趣，但家畜所獸醫師卻看得膽顫心驚。根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於鼬獾，但截至今年 8 月，國內已檢出 17 例鼬獾狂犬病陽性案例，其中 2 例位於嘉義縣竹崎和民雄鄉，先前也發生多起民眾在家中遭鼬獾闖入咬傷案例，且闖入鼬獾亦檢驗出狂犬病。

家畜所長林珮如表示，嘉義縣每年施打狂犬病疫苗犬貓約 2.1 萬隻，因山區幅員廣大，為維持狂犬病防線，家畜所與嘉義大學梅雨季前就已完成山區犬貓狂犬病預防注射，為全面擴大施打率， 9 ～ 11 月將辦理「全嘉總動員」活動，偕同各公所與動物醫院設立疫苗快打站，飼主如有需求，可依各公所狂犬病疫苗注射期程至鄰近快打站施打，或至動物醫院施打。

家畜所呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置，未施打狂犬病疫苗者，依動物傳染病防治條例可處 3 萬至 15 萬元，棄養動物依動物保護法可處 3 萬至 15 萬元，請民眾遵守規定，以免受罰。