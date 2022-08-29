嘉義大學捐贈狂犬病疫苗500劑 維護在「嘉」毛小孩健康
嘉義縣家畜疾病防治所8月初接獲通報有鼬獾追咬家犬，家畜所聯合各公所、動物醫院及嘉義大學USR辦公室9～11月將辦理為期3個月的「全嘉總動員~犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗500劑，共同為維護毛小孩健康盡心力。
家畜所日前接獲梅山鄉民眾通報表示，一隻鼬獾如喪屍般在大白天追咬家犬，隨後就竄逃到草叢中，一般人或許覺得可愛逗趣，但家畜所獸醫師卻看得膽顫心驚。根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於鼬獾，但截至今年8月，國內已檢出17例鼬獾狂犬病陽性案例，其中2例位於嘉義縣竹崎和民雄鄉，先前也發生多起民眾在家中遭鼬獾闖入咬傷案例，且闖入鼬獾亦檢驗出狂犬病。
家畜所長林珮如表示，嘉義縣每年施打狂犬病疫苗犬貓約2.1萬隻，因山區幅員廣大，為維持狂犬病防線，家畜所與嘉義大學梅雨季前就已完成山區犬貓狂犬病預防注射，為全面擴大施打率，9～11月將辦理「全嘉總動員」活動，偕同各公所與動物醫院設立疫苗快打站，飼主如有需求，可依各公所狂犬病疫苗注射期程至鄰近快打站施打，或至動物醫院施打。
家畜所呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置，未施打狂犬病疫苗者，依動物傳染病防治條例可處3萬至15萬元，棄養動物依動物保護法可處3萬至15萬元，請民眾遵守規定，以免受罰。
嘉大獸醫學院院長賴治民強調，狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，一經咬傷，感染致死率100%，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、意識混亂、幻覺、癱瘓昏迷等症狀。