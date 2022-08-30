特企／中壢A22話題發酵！中壢綠逸開發區後勢看好

航空城計畫在桃園開始星羅棋佈的建設，這波長達十年佈局的建設勢必帶動桃園房價成長，中壢市區有捷運A22站的話題發酵，房價已站上4字頭，而青埔特區航空城建設利多加溫，帶動區域房價攀升，房價更逼5字頭，就連桃捷A20站旁的興南重劃區，未來推出新建案預估3字頭起跳。
從前人們嚮往生活機能繁榮之舊市區裡生活買房，重劃區被視為偏僻未開發區域，價格平易近人，而現今重劃區發展逐漸成型，交通及建設紛紛到位，重劃區的價格早已超越舊市區，且不斷水漲船高，但隨著重劃區的印象逐漸被市場吹捧，除了青埔，大竹、過嶺COSTCO特區，新建案價格早已站穩至30萬以上，而大園客運園區、觀音草漯重劃區，價格也來到25萬每坪的單價，並持續追高。相對距離青埔與週遭重劃區僅10分鐘車程的「航空城中壢綠逸特區」，在月桃路黃金軸線開發下，連接青埔至觀音草漯重劃區更便捷緊密，因此吸引許多地產開發商進駐。
新興的中壢綠逸特區，跳脫以往都市居住的稠密氛圍，高綠覆低度密的新型態生活步調正吸引年輕新世代族群的嚮往，受到週遭重劃區價格飆漲，在房價擠壓效應之下，「航空城中壢綠逸特區」目前正於起漲階段，像區內主打每坪23.8萬的單價，以青埔3房價換一整棟透天的川洋晴川，使用坪數及區域環境對於疫情趨勢來講相對舒適宜居。
隨著航空城計劃發展，週邊的區域的繁華不斷興起，未來勢必隨著青埔特區人口流入，帶動大桃園週邊商圈的繁榮盛況，建議不管是脫北者或是想在大桃園置產的購屋族，可以多往「航空城中壢綠逸特區」高CP值區域做選擇。