火燒心、口臭、胸悶......可能是「胃食道逆流」！　營養師推薦緩解小技巧

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胃酸或食物逆行而上至食道、咽喉、口腔或是呼吸道等位置，造成不適感受，就稱為「胃食道逆流」。營養師說明，胃食道逆流之所以帶來不適，是由於胃酸溢出會造成咳嗽、胸悶、心灼熱等，但是逆流並不是因為胃酸過多！反而是與這三大主因相關：賁門鬆弛、腹壓過高、食道敏感。
賁門，是食道與胃之間的括約肌，也是避免食物逆行至食道的開關。胃食道逆流患者有可能因為括約肌衰弱，無法正常關閉，造成還沒消化的食物與胃液向上逆流。其次，腹壓過高則是指真正壓迫到胃腸的力量，例如肥胖，腹部脂肪過多壓迫胃部、懷孕後期胎兒擠壓胃部、重訓或健身時針對腹部施壓、衣物過於緊繃等。另外心理壓力太大、過於緊張，也可能會發生胃食道逆流。
胃食道逆流癥狀有哪些？
營養師指出胃食道逆流的癥狀分為典型及非典型的。典型症狀包括火燒心、心灼熱，就是在胃部位置有稍熱火燒的感覺，甚至感受到酸逆流，有食物、胃液逆流到口腔，但就是沒有反胃或嘔吐。
非典型症狀包含慢性咳嗽，這是由於胃酸刺激到氣管，造成的反射性咳嗽。另外，也可能出現喉嚨一直有異物感的喉球症，吞嚥正常但是聲音沙啞、總是需要清痰等。口臭、胸痛、打嗝......都有可能是出現了胃食道逆流。
胃食道逆流時怎麼緩解?
營養師建議穿著較寬鬆衣物，且不要吃太飽、太多，減少外在的腹部壓力。如果感到不舒服可以喝溫水稀釋胃酸，或者站直來緩解。胃食道逆流患者平常需避免吃飽馬上睡覺，睡覺時亦可將枕頭墊高、往左側睡，會減少胃食道逆流發生的機會。
在飲食上，營養師提醒應減少咖啡因、甜食、與辛辣等刺激食物，可選擇纖維含量較低的蔬果類，避免消化不良、消化過慢而造成胃食道逆流。瓜果類、蔬菜嫩葉、去皮去籽水果等都是很好的選擇；蛋白質也儘量選擇容易消化的瘦肉、豆製品、雞蛋等；同時盡量減少攝入精緻澱粉 ，想吃點心可以選擇蘇打餅乾，其成分中的鹼性有助於中和胃酸，減少不適癥狀。
每一個人的身體，對食物的反應狀況都不同，若有胃食道逆流困擾，記得多觀察自己吃的食物，看看是什麼食物容易導致不適，再盡量避免。營養師提醒，排遣心理壓力對於胃食道逆流緩解也是有幫助的，每個人都應該找出適合自身紓壓的方式！另外，咨詢營養師進行飲食調理、或改變體重，也是一種更是長久的解決方式。
本文經 營養師張宜婷 臉書粉專《營養小桃氣-宜婷營養師》授權報導
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