楊子儀床戰起「雄偉」生理反應 崩潰喊：我沒驕傲好嗎
三立、華視八點華劇《門當互懟愛上你》昨（29）晚首播，連晨翔、大元（林艾璇）、楊子儀、劉紀範、黃甄妮、安俊朋參加直播活動，劇中有許多公主抱的情節，除男女主角外，最多的就是黃甄妮與安俊朋這對激情小夫妻，他們床戲特別多，對於演出親熱激情戲，連晨翔故意虧楊子儀之前拍戲被疑起生理反應，楊子儀笑說演激情戲拍攝前和拍攝後都要先跟對方道歉，這是必須的，他被大家逼到崩潰說：「我真的沒有驕傲好嗎！」
首集在接力賽跑中大元不慎抓掉連晨翔運動褲，露出股溝，拍這場戲時在豔陽天下拍了好多次，大家很擔心學生臨演曬太陽太辛苦，楊子儀說：「雖然只有一個鏡頭，但大元和晨翔一直摔一直拍，地上又熱到發燙，真的很辛苦。」還故意鬧大元說：「連晨翔的屁股皮膚都比妳好喔！」而連晨翔在劇中人設有橡皮筋恐懼症，他笑說其實個人比較會怕芋頭，也算是有恐懼症，因為小時候吃到怕。
黃甄妮笑說女生被公主抱都會比男生緊張，因為他們有時手會抖，而劉紀範（Amanda）說這輩子沒有被公主抱過，在大家的慫恿下，劉紀範被安俊朋公主抱，她嬌嗔地說解鎖人生成就。安俊朋在劇中豔福不淺，但卻被劇中演員爆料是最不好相處的，連晨翔解釋原因是之前相處不多，沒有交集，所以他還特別找時間與安俊朋聊天，最後感覺只有一句「他好man喔」。
楊子儀因這次戲劇合作，竟然成了連晨翔粉絲俱樂部的成員。楊子儀笑說：「晨翔私下說話好像霸道總裁喔！」每次收工回家都會傳訊息跟大家說「到家告訴我」，完全是真性情，但大元卻走心卻抱怨她怎麼沒收到？而劉紀範說連晨翔看起來酷酷的，但前陣子感冒，被連晨翔知道了，沒想到他說：「快去看醫生，看完醫生告訴我。」果然男主角的關心方式也不一樣。