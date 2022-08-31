全台7大金針花景點六十石山稱霸 西部到「這裡」最熱門
每年的8到10月金針花陸續盛開，一大片黃澄澄的花海最受遊客喜愛，不過全台金針花景點中，哪些最受歡迎？Social Lab社群實驗室使用《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年金針花網路聲量，找出全台7大熱門金針花景點，人氣最高的就是有台灣小瑞士稱號的「六十石山金針花海」，其次則是同在花蓮的赤科山金針花海。而位在桃園大溪的百吉休閒農場則是北部人賞金針花海的首選，人氣也是相當高。
金針花又名忘憂草、萱草，象徵著子女與母親的親情。觀察網友熱議的金針花景點，發現許多人最常想到的是位於花蓮的「六十石山」。號稱「台灣小瑞士」的六十石山擁有一望無際的美景，站在觀景台鳥瞰，能看見滿山滿谷的金針花，去過的網友都大讚「好像來到國外」、「這裡真的是一生一定要來一次的地方」；同在花蓮的「赤科山」也備受關注，賞花經驗豐富的部落客發文說道「赤科山的金針花顯得比較密集，而且海拔高，相較於六十石山的一望無際，更有被群山包圍的感覺」、「好像伸手就能擁抱絕美的金針花毯」，表示赤科山金針花的特色是開花密度較高。
另一方面，與前兩者並列為東部三大金針花栽植區的「太麻里金針山休閒農業區」聲量排名在第三位，也是不少民眾愛去的賞金針花景點之一。就有民眾分享旅遊心得，如「越高處金針花開的越漂亮，沿途太平洋蔚藍海岸線盡入眼前，賞金針花看海景是太麻里金針山特色」、「雖然金針花的範圍不像六十石山密集，但同時能看到山景跟海景就是最棒的風景了！」，認為賞花同時能看到海，是金針山跟其他景點不同的地方。
除了東部的金針花海，西部地區的「虎山巖金針花」與「百吉休閒農場」因地理位置方便，成為新興熱門景點，「虎山巖金針花」雖屬於私人所有，但主人免費開放，附近設有寬闊的停車位；而位於桃園的「百吉休閒農場」，近期也引起熱烈討論，有在地人分享「面積雖沒有很大，但不用跑到大老遠的花東去」、「終於不用跑到花蓮了！」，而地理位置的便利性，也讓百吉休閒農場成為不少北部民眾一日遊景點的選擇之一。