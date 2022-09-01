特企／炎炎夏日保養必知！醫：這些方式讓你高效變美

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改善惱人斑點問題 掌握5大方法！
斑點是許多人的困擾，因此「如何淡斑」也成為近年來非常熱門的話題，如果臉上已經有黑斑產生，可透過以下5個方法來改善：1.防曬、2.減少日常飲食中糖分的攝取、3.選擇含美白成分的保養品、4.做好保濕工作、5.醫美雷射。星和診所/台北院長 林主培醫師表示：「除了做好基礎保養外，如果想要短時間內看見效果，在醫美上建議可選擇皮秒雷射來改善，其作用原理是利用光震波效應對斑點的破壞力，能夠改善黑色素造成的問題，達到除斑、改善膚色不均等問題。另外，也可以透過聚焦式鏡片，將皮秒雷射的能量重整集中，讓治療更有效率。也特別提醒民眾，在施打完雷射後，日常保養與防曬還是需持續進行，以避免新的斑點再次產生。」
臉部皺紋、凹陷超顯老 選對微整注射種類輕鬆美
皺紋就像是女人的天敵，臉上多一條紋路，看起來就像老了好幾歲，或是當臉部一凹陷、蘋果肌消失、淚溝出現時，就看起來滄桑又沒精神。若想改善上述問題，多數愛美人士會選擇微整注射作為首要考量，因為不用動刀、治療時間短，且可較快看見治療成效。目前微整注射的種類與品項眾多，分別有適合施打的部位與治療效果，可透過與醫師進一步討論、諮詢後再選擇。
林主培醫師說明：「如果是臉上有動態紋路，也就是做表情才會出現的皺紋，如皺眉紋、抬頭紋及魚尾紋，臨床上會建議使用肉毒桿菌素來幫助目標肌肉放鬆，進而達到改善；如果是臉部看起來凹陷、淚溝明顯或是有靜態紋路，想讓肌膚看起來更元氣、飽滿、有彈性，則可選擇玻尿酸注射。」除了常見的肉毒桿菌、玻尿酸外，如果想改善蘋果肌凹陷的問題，可選擇具備填充、塑型特性並在一定期間內可刺激膠原蛋白增生的洢蓮絲，讓蘋果肌變得更加澎潤，臉部輪廓更加順暢好看。
力抗地心引力與老化 電音波改善臉部鬆弛
現代人3C重度使用，長時間低頭滑手機或托腮，以及生活作息不規律、高油高糖的飲食習慣等，加上隨著年齡增長、肌膚自然老化，臉頰容易失去彈性，長期下來可能造成臉部鬆弛、下垂等問題。中壢星和診所院長 黃承翔醫師建議：「如果有這方面的困擾，可選擇非侵入式的電波與音波醫美療程，兩者皆是利用熱能加熱使組織收縮，幫助肌膚拉提、緊實。雖然效果維持期相對較長，不過一般大概在術後2至3個月才會看到較明顯的效果，因此非常適合婚宴籌備中的準新娘、近幾個月有出國遊玩計畫或重大規劃的民眾。」此外，也有許多人會將電音波療程作為年度保養的清單之一，黃承翔醫師也提醒，民眾應尋求專業且具原廠認證的醫美診所施作，且施做後須做好防曬工作、暫時不要使用刺激產品，讓術後效果發揮更好！