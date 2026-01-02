日本國民女神橋本環奈在2026年元旦展現超強運勢！她昨（1）日參加富士電視台重磅回歸的經典益智節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア），擔任首位挑戰者便勢如破竹，接連答對12道難題，成功奪下最高獎金1000萬日幣（約新台幣200萬元）。消息曝光後震撼全日，網友紛紛驚嘆她不僅擁有高顏值，腦袋與運氣更是厲害，堪稱「2026最強開局」。
經典節目睽違13年復活 二宮和也接棒主持
曾風靡一時、停播長達13年的日本節目《猜謎$百萬富翁》，選在今年元旦正式復活，並改由人氣男團「嵐」成員二宮和也接下主持棒，大獎題目也從15題降至12題。首集來賓除了橋本環奈外，還包括菊池風磨、ano、室剛等藝人，而橋本環奈作為改版後的第一位挑戰者，一登場就展現強大自信，目標直指千萬獎金。
橋本環奈最後一題靠直覺 成功抱回1000萬日幣獎金
橋本環奈的答題過程流暢，順利闖過500萬日圓大關後進入最終挑戰。最後一題題目為：「在1897年東京成為人口第一之前，人口數曾經排名第一的縣是哪一個？」選項包括新潟縣、愛知縣、廣島縣與熊本縣。
面對決定性的關卡，橋本環奈使用了「電話求助」，打給合作日劇《不良醫生》（ヤンドク！）的男星大谷亮平與男團INI成員許豐凡。雖然求助對象給出的答案模糊不確定，但在二宮和也緊湊的心理戰壓力下，橋本最終憑藉直覺喊出「新潟縣」。沒想到正是正確答案，當二宮和也遞給她1000萬日幣的支票時，橋本環奈驚訝到目瞪口呆。
橋本環奈獎金用途曝光：將與劇組同仁分享
挑戰成功後，橋本環奈在個人社群平台分享激動心情，直言錄影時緊張到手心冒汗，直到現在仍覺不真實。對於這筆巨額獎金的用途，她大方表示將與《不良醫生》的劇組人員分享，慰勞大家的拍攝辛勞。
這場堪稱「元旦奇蹟」的表現，在社群平台引爆討論。影迷們除了讚嘆她博學多聞，更笑稱這筆獎金可能會被愛喝酒的她換成「一整年份的頂級啤酒」。台灣粉絲看了也紛紛留言，「真的太扯了啦！哪有人一開始就讓節目噴錢的啦！ 眼睛都快掉出來了」、「千年一遇（美少女）：千萬獎金在新年的第一天被我巧遇」。
資料來源：橋本環奈X、翁長駿X
