2022莒光海洋觀光年今登場 好玩好拍還有好禮拿

一年一度觀光盛事莒光海洋觀光年，首日實體活動開跑，吸引大批遊客熱情參與。今年觀光年有三大主軸活動，包括「看見莒光之美—島嶼尋光」、「最美方塊海攝影比賽」，以及「新兵報到」和「老兵重返」遊莒光拿好禮。主辦單位特別溫馨提醒，秋季遊莒光記得準備相機，邊「照」、邊玩，就有好禮拿！





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莒光鄉長謝春欗表示，為觀光年暖身的「尋島光點猜謎贈獎」線上活動，已圓滿結束，感謝大家熱情支持，也恭喜10位幸運兒獲獎，搶先獲得2022限定版活動紀念酒。今日起至11月30日是實體活動登場，歡迎參加「遊莒光拿好禮活動」，好禮多多。





▲莒光海洋觀光年活動登場，溫馨提醒，秋季遊莒光記得準備相機，邊「照」、邊玩，就有好禮拿！（圖／主辦單位提供）

其一是，只要從尋島光點中，自由搭配任選出東西莒2+3，一共5個光點景區拍照，並分享此5個景點照片至個人臉書，留言指定字句「2022莒光海洋觀光年」、標記1位好友，就可以持本人身分證及7日內往莒光之船票證明，於每日下午3:30至5:30到東莒村辦公室（莒光鄉大坪村1號）或西莒莒光鄉公所（莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課）兌換活動紀念酒，各限量700瓶，兑完為止。





▲2022莒光海洋觀光年今登場，今年還特別規劃「最美方塊海攝影比賽」，主辦單位特別公布潮汐表，方便捕捉美景。（圖／主辦單位提供）

除了遊莒光拿好禮活動，今年還特別規劃「最美方塊海攝影比賽」，不限國籍、不限攝影器材，歡迎所有年滿20歲以上的攝影好手踴躍參加，透過鏡頭捕捉蛇島、莒光方塊海之自然美景，帶領民眾領略方塊海世界級奇景。即日起開放線上徵件至10月31日止，獎項包含金獎2萬元、銀獎1萬元、銅獎5千元等。三是「新兵報到」和「老兵重返」莒光，可憑證領取紀念酒及紀念T恤。





莒光鄉公所也提醒，今年秋季的莒光可說是非常熱鬧，各式精彩活動接續展開，又適逢中秋連假和馬祖秋慶系列活動，建議儘早安排行程，也可以與在地民宿接洽規劃深度遊程，探索莒光的多元風貌，體驗莒光豐富的人文歷史與自然景觀之美！可上（https://saleweiyan.wixsite.com/2021chukuang/services-6）瞭解參賽辦法，進行網路報名及投稿。











