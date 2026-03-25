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馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈近期被解職，背後爆出「有人做了不該做的事」、「財政紀律有問題」以及調薪自肥等。對此，現為國民黨副主席的蕭旭岑今（25）日半夜以長文回應，指出「今日誤解最關鍵的原因是，馬前總統忘記了很多事」，他並為曾承諾要保護馬前總統到最後一刻，而向馬家人道歉。事實上，馬英九2024年就被拍到曾進出台北榮總「全方位正子磁振影像中心」做健康檢查，而該中心就是評估腦部腫瘤、腦神經疾病，以及阿茲海默症病程的地方。不過，當時報導一出，馬辦強力譴責跟拍並駁斥相關傳言，可見蕭旭岑、王光慈當年極力保護馬英九隱私。。馬英九2024年就被《壹蘋新聞網》拍到他在台北榮總做健康檢查時，進出核子醫學部「全方位正子磁振影像中心」。根據《壹蘋新聞網》當時報導，該中心臨床可應用在診療腫瘤、腦神經疾病和心血管疾病等，包括評估中風位置、範圍、偵測癲癇、腦瘤、失智症病程變化，對於早發性腦瘤、癲癇、甚至類蛋白酶沉澱之阿茲海默等疾病，都有良好偵測效果。不過，當年馬英九被拍到後，馬辦隨即強力譴責騷擾和跟拍，無視院方尊重隱私、禁止採訪規定等行為，蕭旭岑當時也厲斥跟拍的媒體無視馬英九個人隱私。如今，蕭旭岑面對疑涉財政紀律有問題、調薪自肥等的指控，在今半夜的聲明中，開篇就先向馬家人道歉，自己雖曾承諾要保護馬英九到最後一刻，但為維護個人清白和操守，他指出馬辦近期人事清洗的背後關鍵原因是「馬英九忘記了很多事」，引外界聯想。事實上，馬英九最新接受專訪，談到基金會人事更動時，自己也有提到：「人老了，很多事情會忘記」，現在回頭看馬英九健檢項目，似乎早就暗示了他健康亮紅燈。