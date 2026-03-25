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馬英九基金會近期將前執行長蕭旭岑、王光慈解職，背後爆出「有人做了不該做的事」、「財政紀律有問題」以及調薪自肥等，前總統馬英九更找來前重要幕僚金溥聰來大動作把2人趕走，馬英九本人則接受專訪最新表示：「碰到財政紀律的問題，我是六親不認」，以及直言：「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？他們沒有告訴我」。針對整起事件，蕭旭岑始終回應：「感念馬前總統栽培」，然而面對財政方面指控，他今（25）日半夜也回擊，馬辦事務都有向馬英九報告和請示，他全然知情，然而「今日誤解最關鍵的原因是馬前總統很多事情就是忘記了」，蕭旭岑也提到「曾帶學生去中國交流，根本和台商無關，遑論財務關係」，而聲明最後，蕭旭岑更道歉並表示：「不能讓有心人士破壞馬英九基金會以及馬前總統一生的努力」。媒體近期揭露，金溥聰2月底帶隊進入馬英九基金會辦公室，要求蕭旭岑、王光慈即刻離職，雙方僵持不下，整起事件背後傳出是因為蕭旭岑、王光慈疑涉財政方面的不法，馬英九接受媒體專訪提到：「我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚」，他更幾度強調，自己過去擔任法務部長期間，曾一口氣起訴過幾百人，其中很多也是他的親信，所以他在財政紀律上是六親不認，目前也已經將具體事證整理得差不多了，之後會送請司法調查。面對指控，蕭旭岑也終於在今日半夜發長文回應，過去8年來基金會運作所有事情都有向馬前總統報告，馬前總統當然全然知情，然而這整件事最大的癥結，最關鍵的原因是，「馬前總統忘記了很多事」，甚至還誤以為他和王光慈2人背著他，做了什麼不該做的事，所以才會被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。蕭旭岑指出，例如，去年11月他受邀出任國民黨副主席，12月24日基金會開董事會，同意由王光慈升任執行長，這有會議記錄可查、過程中有董事發言肯定王的表現，馬前總統還高興地說：「這代表我有識人之明」，在場董事都有聽到。未料，現在卻傳出馬前總統說王光慈升職案不知情。蕭旭岑接著說，還有他的薪水問題，2019年馬前總統在他擔任基金會執行長時曾親口承諾，給他「不低於在總統府職務的薪水」，多年來他就是領這份薪水，但現在似乎也忘記了，甚至任由外部人士指控他們「自肥」。另外，蕭旭岑表示，馬前總統說他們2位幕僚常常結伴到大陸去訪問，而且接觸很多台商，這根本是誤解。他跟王光慈有同時、有分別帶學生團去大陸進行兩岸青年交流，根本和見台商無關，有人從中去挑撥或誘導，讓馬前總統誤以為他們到大陸是與台商有所謂的財務關係，真的非常離譜，也完全悖離事實。蕭旭岑說，讓人遺憾的是，馬前總統若有疑慮，卻從來沒有找他們來說明，僅憑沒來由的主觀認知，加上有心人的煽風操弄就提出指控，這對包括他們在內，專注執行兩岸青年交流任務的基金會所有同仁並不公平。尤其他要強調的是，他們每次帶學生團到大陸，行前都有向馬前總統報告，還會奉他指示向對方表達問候。但如今遺憾的是，「您似乎也都忘了」。蕭旭岑說，像這樣的例子還有不少，很多事情他們都有報告，並請示處理方向，也都經過馬前總統同意，只不過馬前總統就是忘記了。他知道馬前總統的心痛是真的，但這個心痛卻是因為自身的遺忘與誤解，讓他很無奈也很難過。蕭旭岑最後也強調：「很遺憾走到了我要極力避免的這一步，也要對於馬家人在內，所有愛護並希望保護馬前總統的人說聲抱歉。我真的已經盡力了，也兌現了對馬家一定保護馬前總統到最後一刻的承諾，但由於事態發展已涉及個人清白，我已退無可退、讓無可讓，只能把話講清楚、說明白。所有責任應該要由擅長隱身背後，潑髒水、耍陰招的操弄者承擔。」蕭旭岑更呼籲所有藍營同志們，人事更迭去留雖不重要，但不能讓有心人士，破壞馬英九基金會以及馬前總統一生的努力，更不能容許有人利用馬前總統忘記了很多事，趁機挾著個人私怨大搞鬥爭，牽連傷害整個國民黨，甚至毀滅正當的兩岸交流。