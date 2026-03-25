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馬英九基金會人事風波越演越烈，前總統馬英九今(25)日接受專訪，直言前執行長、現任副主席蕭旭岑和前幕僚王光慈「碰到財政紀律問題，我是六親不認」。蕭旭岑稍早再度親上火線回應，數度哽咽稱要跟馬家人道歉，但今天退無可退，「近年，很多事他（馬英九）忘了，我很難過，我不想傷害到他」、「我什麼事情都跟他報告，事發後我的一位老長官說，馬總統還問他，為何旭岑跟光慈離開了，下午就說兩人很可惡要法辦，我很心酸無奈，長輩忘記、懷疑你做什麼，我能怎麼辦？」馬英九今接受《聯合報》專訪，直言碰到財政紀律的問題六親不認，蕭旭岑跟王光慈和台商的往來中有無財務上的關係？「他們沒有告訴我」。蕭旭岑今早二度親上火線，一開口就眼眶泛紅、哽咽，說自己很難過、遺憾走到今天這一步，他要跟馬家人說聲抱歉，答應馬家人的承諾，一定要保護馬英九到最後一刻，因此即使這陣子以來有許多不實汙衊，他都忍受，因為不想傷害馬。蕭旭岑續道，今天退無可退，因為有心人士操作，馬前總統出來講，涉及到他的清白，他也有家人，必須把話講清楚。他們在馬英九基金會工作，他的習慣從在總統府什麼事都報告，譬如說幫柯文哲站台，也經過馬同意，這樣的事情一定都會報告，但是最近，近年，很多事情馬英九忘了，他今天在臉書也有提到，很難過因為他敬愛馬總統，不想傷害到馬總統，但是有心人士躲在背後，利用馬總統的情況，對他對國民黨傷害兩岸關係，他不得不站出來。蕭旭岑直言，馬總統指控他背信，那是不可能，「我什麼事都跟他報告，包括王光慈的任命案，董事會有會議記錄，也有董事在場」，諸如此類有很多例子，事情發生後他的一位老長官說，馬總統早上還問他，為何旭岑跟光慈離開了，下午就說這兩個人很可惡要法辦，「我很心酸無奈」蕭旭岑續道，他們到大陸是青年交流，沒有台商，今天看到聯合報訪問，到大陸去他怎麼知道做什麼，他想很多家庭有類似的經驗，長輩忘記、懷疑做了什麼事，他能怎麼辦，他很心酸無奈，現在真的重點不是在馬總統，他很心疼他，要正告有心人士，是何居心，在他擔任副主席後才發動攻擊，針對兩岸、鄭麗文、藍白進行毀滅性破壞，不惜轉移核能焦點也要做這件事，動機是什麼？蕭旭岑更呼籲類似戴遐齡等參與人士，你們不知道馬前總統的情況，事以致此還要當幫兇嗎，他只有一句話，他的清白絕對經得起檢驗，馬前總統說他背信，「我什麼事都有跟他報告，我怎麼可能背信，財政紀律更是可笑，如果有為何第一天切割不說要移送法辦」，我重點講到這邊，最後他也要感謝馬家人給他的鼓勵跟打氣，有人跟他說受委屈了，為了馬總統他願意委屈，但這一刻是對黨、中華民國毀滅性打擊，他不能再沉默，必須站出來為歷史、自己負責。