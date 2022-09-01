《破案天才伽利略》福山雅治牽手柴崎幸 甜喊：我回來了
日本《破案天才伽利略：沉默的遊行》電影8月31日於東京六本木舉辦戶外首映，導演西谷弘、三位主演福山雅治、柴崎幸、北村一輝及片中8位演員皆盛裝出席，團隊乘坐白色豪華禮車登場，率先下車的福山雅治牽著柴崎幸的手，貼心迎接她下車，北村一輝則是興奮拿出手機對著粉絲拍照錄影，並與福山及柴崎三人開心自拍，眾人沿著地毯一路步上舞台，現場400位粉絲尖叫聲連連。相隔9年再度飾演湯川學，福山雅治一開口便熱情招呼：「我回來了！」隨後發言的柴崎幸也俏皮模仿說「我回來了」，互動讓現場笑翻。
福山雅治表示，早在2018年時就讀過原著小說，雖然當時尚未得知電影改編消息，但意識到被改編成電影的可能性，因此他在閱讀過程中，對於不時冒出「這就是在說我吧？」的想法而感到不好意思，逗趣發言讓眾人發笑。聊到電影完成後的首場試映，福山雅治坦言坐在作者東野圭吾身後的他心情特別忐忑，「而電影結束後，東野老師是第一個鼓掌的，並突然轉身對我豎起大拇指，讓我感到如釋重負」。
《沈默的遊行》是柴崎幸自2008年《嫌疑犯X的獻身》後，再度以內海薰的身分回歸大銀幕，對此她首映會上透露，在電影拍攝初期相當緊張，尤其當時福山先生已經完全進入角色，「而且薰這個角色有很長時間沒有被描述了，所以當湯川老師完美出現在我眼前時，讓我馬上想說『好！得要更加油進入角色了』。」《破案天才伽利略：沉默的遊行》9月23日在台上映。