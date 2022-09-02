國人膳食纖維攝取量嚴重不足！營養師：「高纖食物排名」最高居然不是蔬菜
膳食纖維，是維持身體健康其中一種重要的營養，近日，營養師許育禎指出台灣全民的膳食纖維攝取量嚴重不足！成人每天的膳食纖維建議攝取量為：25-35g；孩童的建議攝取量按照年齡增加5g，例如：5歲孩童就是5+5=10g ，10歲孩童就是10+5=15g，以此類推！
如果想補充膳食纖維，卻又不曉得從哪些著手，營養師列出各類食物的膳食纖維含量，不妨來看名單中有哪些食材吧！
全穀根莖類
令人驚訝的是，紅豆、綠豆的纖維量非常高！與其他的全穀根莖類食物相比，紅豆和綠豆的蛋白質含量較高，而且維生素、礦物質也很豐富，是營養很高的食材。營養師建議，夏季氣候炎熱，可以煮紅豆湯或綠豆湯來消暑順便補充纖維，但切記別添加過多精緻糖。
- 紅豆 18.5
- 綠豆 15.5
- 燕麥 8.5
- 五穀米 4.9
- 蕎麥麵(乾) 4.1
- 糙米 4.0
- 秈米(白米飯) 0.6
大豆類
營養師指出，未加工的黃豆纖維也很多，可是一旦經過加工，膳食纖維就大大流失——無論豆漿、豆腐、豆乾，膳食纖維都非常低，營養師建議大家可利用未加工的黑豆入菜烹調。
- 黑豆 22.4
- 黃豆 14.5
- 毛豆 8.7
- 五香豆幹 2.2
- 無糖豆漿 1.3
- 傳統豆腐 0.6
水果類
水果部分，黑棗的膳食纖維最高！相比大家都聽過黑棗汁能通便，確實實至名歸；其次芭樂也不賴！芭樂的維他命C含量不僅是所有水果最高，纖維也很高。
- 黑棗 10.8
- 土芭樂 5.0
- 紅心芭樂 3.9
- 奇異果 2.7
- 柳丁 2.1
- 草莓 1.8
蔬菜類
蔬菜的膳食纖維居然不是最高的！比起高麗菜、包心白菜，牛蒡、秋葵和地瓜葉反而更高。
- 牛蒡 5.1
- 秋葵 3.7
- 地瓜葉 3.3
- 綠花椰 2.8
- 胡蘿蔔 2.7
- 高麗菜 1.3
- 包心白菜 1.0
本文經 營養師許育禎 臉書粉專《Ivy營養師的健康教室》授權報導
延伸閱讀
天天刷牙還是蛀牙？ 醫生揭殘酷真相：會蛀牙的地方...努力刷也沒用！
女性面對「職場性騷擾」吞下去會怎樣？ 研究：選擇忍耐恐增高血壓風險