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特企／中秋將至！格蘭父子幫您出「猴」主意輕鬆過連假

▲三隻猴子推出「全體集猴中」通路集點活動，凡於五大消費通路購買商品皆可享對應優惠外，若成為猴子的官方LINE帳號好友，還可集點兌換贈品！（圖／品牌提供）
▲三隻猴子推出「全體集猴中」通路集點活動，凡於五大消費通路購買商品皆可享對應優惠外，若成為猴子的官方LINE帳號好友，還可集點兌換贈品！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-05 11:31:55

在這日漸重視儀式感的時代，每逢佳節，該如何妥善安排與眾不同的過節方式，時常讓人苦思許久仍不得解。針對常見的中秋假期困擾，今年就讓格蘭父子提供「猴」主意，讓您輕鬆Take Over！將每種困難場合都轉化成自己的主場，揮出致勝的一擊！即日起至9月30日，三隻猴子更推出「全體集猴中」通路集點活動，凡於五大消費通路購買商品皆可享對應優惠外，若成為猴子的官方LINE帳號好友，還可集點兌換贈品，今年中秋節我的場子就喝猴子！

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猴主意1：河堤烤肉無新意　我的場子就喝猴子　
再抽「猴子幫你辦派對」

許多人在中秋節有和朋友聚會的習慣，不過每年幾乎都是到河堤邊烤肉，天氣炎熱加上前置作業、場地清理繁瑣，讓人逐漸消磨了相聚的興致。今年中秋假期跳脫傳統，推薦您前往「三隻猴子全體集猴中」通路集點活動的指定合作通路購買三隻猴子，每開ㄧ瓶不僅能炒熱聚會氛圍，更能點「瓶」成金、輕鬆集枚，集枚可兌換多元豐富禮品，凡集滿12枚，還能再加碼抽「猴子幫你辦派對」服務，由專人為您舉辦Party，超誘人優惠，我的場子就喝猴子！

猴主意2：每逢佳節被催婚　
全新場子帶上猴子　助脫單一臂之力

出社會後，每逢佳節被催婚是許多單身族群的困擾。與其在交友軟體開啟瘋狂右滑模式，今年中秋節，不如去參加同好社團舉辦的烤肉活動吧！在擁有共同興趣的基礎下，與新朋友較能輕鬆聊天、不怕詞窮尷尬。建議您參加烤肉活動時，帶上「三隻猴子三重麥芽威士忌」，喝法自由、不受拘束，可依新朋友們喜好調配濃淡或混搭果汁或薑汁汽水，盡顯您的體貼周到，烤肉活動上主動幫大家服務倒酒，營造出隨和好相處的形象，勢必將讓您收穫好人緣，加速脫單！

猴主意3：中秋送禮好難挑
格蘭菲迪單一麥芽威士忌好搭又體面

琳琅滿目的中秋禮盒讓您很苦惱？送月餅禮盒不易出錯但太過平凡，不如選擇可以搭配月餅且體面的威士忌禮盒吧！台灣人對雪莉桶情有獨鍾，送禮時選擇專為台灣市場打造、嚴選5%珍稀雪莉桶的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」準沒錯！富含果香與輕柔香料風味，無論是佐餐、搭配月餅或純飲都能完美駕馭，緋紅包裝更是吸睛討喜；若要送禮給重要商業夥伴或長輩則推薦「格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌」，經過21年熟成的蘇格蘭威士忌，裝入加勒比海蘭姆酒桶進行4個月的最後熟成，讓酒液不僅增添濃郁的島嶼風情，細膩甜美風味更讓「格蘭菲迪21年」於國際上獲獎無數，是中秋體面送禮的最佳首選。

三隻猴子「全體集猴中」通路集點活動

活動期間：即日起至2022年9月30日

活動規則：凡前往指定通路購買三隻猴子，各通路享多元優惠活動，若成為三隻猴子 Monkey Shoulder」LINE官方帳號(https://bit.ly/3K5op2M)的好友並綁定，即可搜集虛擬指環，兌換品牌限定周邊商品，集滿10枚可加碼抽iPhone13、猴子幫您辦派對服務。

指定通路活動：

菸酒專賣店：於全台指定菸酒專賣店購買一瓶三隻猴子700ml，登錄發票並驗證成功，即可獲得一枚虛擬指環。

便利商店：於全台萊爾富或全家購買一瓶三隻猴子200ml，登錄發票並驗證成功，即可獲得一枚虛擬指環。

大賣場：於全台大潤發或家樂福購買一瓶三隻猴子700ml，登錄發票並驗證成功，即可獲得一枚虛擬指環。

居酒屋：於全台指定居酒屋點一瓶三隻猴子700ml，並登錄三隻猴子官方帳號的兌換碼輸入頁面，由店員輸入兌換碼後，即可獲得兩枚虛擬指環 ; 若點一瓶三隻猴子200ml，並登錄三隻猴子官方帳號的兌換碼輸入頁面，由店員輸入兌換碼後，即可獲得一枚虛擬指環。（實際販售品項依店家現場提供為主）

酒吧/餐酒館：於全台指定酒吧、餐酒館點一杯三隻猴子特調，並登錄三隻猴子官方帳號的兌換碼輸入頁面，由店員輸入兌換碼後，即可獲得一枚虛擬指環。（實際販售品項依店家現場提供為主）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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