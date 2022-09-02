咳嗽有點血絲該檢查嗎？醫指常見原因及風險，良性也可能致命！

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出現咳血情況時，總會讓人覺得是重大疾病，陳照坤醫師表示，雖然臨床上咳血多是以呼吸道疾病為主，如支氣管擴張症、肺結核、肺癌、麴菌感染等，不過其實咳血的原因也有很多，例如心臟血管系統、感染、凝血功能異常、外傷等，藥物影響也有可能，也包括患者口腔或鼻腔的血誤以為是咳血。
只是咳一點血絲應該不要緊？案例咳血加劇緊急治療保命！
咳血除了根本原因的隱憂外，讓人擔心的也包括咳血現象可能造成生命危害。陳照坤醫師表示，咳血若造成明顯的呼吸道阻塞、影響到肺部呼吸氧氣的交換功能，生命不穩定，都被稱為「大量咳血」，或是「有生命威脅的咳血」(massive hemoptysis / life-threatening hemoptysis)，若以量來說，24小時150ml、或是達到半杯的咳血量、量少但導致合併症狀等，都可能造成生命危險，應立刻前往醫院急診處置。
一旦出現大量咳血影響呼吸時，第一時間需保護穩定呼吸道，若已知為右側出血，可採取左側躺的姿勢讓出血側在下方，必要時則進行呼吸道插管處置，已穩定生命徵象。後續診斷病因、鑑別出血位置、並在多科醫師團隊合作下，針對病因進行治療處置，如介入性支氣管鏡檢查處置、血管攝影栓塞治療及手術治療等。然而，不同的治療方式各有優缺點，會視患者情況選擇最適合的治療方式。
案例服藥、咳血絲，日趨嚴重，檢查為支氣管擴張症合併肺炎！
陳照坤醫師也分享案例，日前一名年約70歲的年長者，因有心臟病長期服用抗凝血劑藥物，有咳出血絲的情況，但後來咳血情況變得越來越頻繁，轉診至奇美醫學中心胸腔內科進一步檢查，診斷後發現為支氣管擴張症合併肺炎所致，在住院接受治療期間，突發性大咳血導致呼吸衰竭。索性經討論後接受左上肺葉切除手術治療保住性命，術後轉至加護病房，穩定後轉至病房照顧，後續出院於門診持續追蹤。
咳血原因良性也可能致命，醫籲即便血絲也應早檢查！
陳照坤醫師提醒，雖然咳血的原因繁多，未必是肺癌、肺結核等嚴重的疾病，但良性病灶也可能帶來致命風險，且針對大量出血的治療、開刀，也會希望患者穩定的情況下進行，以盡可能減少生病徵象不穩定緊急開刀所帶來的風險。因此，民眾若有出現咳血的情況，即便僅是血絲也切勿輕忽，應盡早進行診斷治療，以避免情況惡化、加重，或帶來更多的風險及併發症。
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