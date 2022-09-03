一天要睡多久？國際期刊：中年人睡「7」小時就夠

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2018年有一項研究發現，睡眠不足有損健康，但每天睡9或10小時，睡太多對健康的負面影響反而更嚴重，因此，科學家很希望了解對人體最有幫助的睡眠時間應該要多久。這項新的研究報告是由英國劍橋大學和中國復旦大學共同進行，總共分析近50萬位年齡介於38至73歲的成年人。
他們的研究分析包括睡眠模式、心理健康和幸福感的調查數據以及認知測試，並取得近40,000位受試者的腦成像和遺傳數據；分析認為，「7小時」是分析出來對健康最有幫助的睡眠時間。
睡眠時間太短或太長，皆認知能力下降徵兆
研究人員表示，睡眠時間太短或是太長，都可能是和年齡相關的認知能力下降的危險徵兆，睡太少的失眠，可能增加抑鬱、焦慮和整體健康狀況惡化，而總是覺得睡不飽、睡眠時間太長，則可能是大腦缺氧、大腦退化等現象，甚至是進行性神經病變的徵兆，進而影響白天的注意力、記憶力和處理事情的速度和能力。
而科學家會認為成年人夜晚睡7小時的睡眠時間最健康的原因，和睡眠中的慢波深度睡眠有關。目前科學家認為，人體進入深度睡眠時，才能有效清除大腦的廢物和有毒蛋白，7個小時剛好可以完成2到3個深度睡眠的慢波，如果太短，可能只有1到2個深度睡眠。如果睡眠時間太長，反而顯示睡眠一直被打斷，無法進入完整深度睡眠，碎片化的睡眠反而會增加大腦有毒蛋白的累積。
研究人員建議，無論是健康人、老年人或失智患者，如果有健康的睡眠，對大腦的改善和身心健康都有幫助，應該為他們想辦法尋找改善睡眠的方式。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55000
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