COVID-19為何會引發長新冠？專家發現血液出現「3大特徵」

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台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授表示，目前全世界對於長新冠的定義未有定論，而國內則採用世界衛生組織（World Health Organization, WHO）的定義──「可能或已確診 COVID-19 者感染後3個月內產生症狀且持續至少 2 個月，常見症狀包括疲勞、呼吸急促、認知功能障礙等，通常會對日常功能產生影響，症狀可能在急性 COVID-19 恢復後產生，也可能為最初疾病持續存在。」
而在國際期刊《Nature》定義則為COVID-19急性期後4週以上出現持續症狀或長期併發症；英國期刊《NICE》為COVID-19感染期間或之後出現持續超過12週持續症狀。
長新冠在血液中的機轉
究竟新冠病毒在人體內如何造成長新冠後遺症？嚴明芳教授說明，根據《Science》科學雜誌整理發現，長新冠個案的血液裡有三個特徵：
一、低皮質醇濃度
嚴明芳教授表示，皮質醇是一種壓力荷爾蒙，「通常壓力來時，人體會產生對抗的機轉，使得皮質醇濃度上升。過去有研究發現，發生急性感染時，皮質醇濃度也會降低，新冠也不例外。」
皮質醇會將飲食中脂肪和蛋白質立即轉化為能量，可以提高身體能量效率，但當皮質醇降低，就會影響患者正常對抗壓力的功能，因此「長新冠患者會感到很疲累」，因為本來應正常轉化體內能量以對抗壓力的機制已經變得低下。
二、T細胞疲勞
T細胞是一種免疫細胞，像軍隊一樣負責攻擊入侵體內的病原體。嚴明芳教授表示，研究也發現，有些染疫患者隨著病程進展到尾聲，透過篩檢已測不出病毒，但其實體內還有病毒殘留的分子，所以一直刺激免疫細胞，造成T細胞疲勞。
三、喚醒EB病毒（Epstein-Barr virus）
EB病毒是引發鼻咽癌的重要危險因子之一，而這類病毒通常會存在於人體內，只是沒有被活化，因此不會產生症狀或使細胞癌化，嚴明芳教授表示，在患者血液中發現，過去曾對抗體內EB病毒或其他皰疹病毒的激素活性仍存在，使得體內長期處於慢性發炎的狀態，「發炎是系統性的，且與體內平衡、疾病發生有很大關係。」
嚴明芳教授解釋，這項實證來自美國一項評估長新冠顯著免疫反應及生物機轉的研究，蒐集人口學、生活品質量表、長新冠相關症狀、血液樣本及免疫學特徵進行探討，其中長新冠患者及染疫康復者兩組的個案，感染新冠肺炎的時間均超過一年。發現研究者在生活品質、健康狀態、呼吸困難、疲勞、憂鬱、疼痛、睡眠障礙、認知疾病及慢性疲勞的整體表現，皆為「長新冠組高於染疫康復組，再高於健康組。」
其中，長新冠組最常見的症狀，包含全身性症狀的疲勞（87%）及與神經相關症狀的腦霧（78%）、記憶困難（62%）及混亂（55%）。三組個案血液及免疫反應特徵，可看出長新冠的皮質醇濃度較低、CD4+／CD8+反應較高、且個案體內的抗EB病毒反應較高，顯示長新冠與低皮質醇、T細胞耗損與EB病毒活化有關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55001
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