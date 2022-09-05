國家卓越建築獎台中產官雙贏 總太地產連續三年獲獎

2022 國家卓越建築獎名單出爐，台中市政府一口氣抱走26個獎項，刷新獲獎紀錄。不只公部門建築作品締造佳績，來自台中的建設公司、民間企業也成績斐然，諸如連續三年獲獎的總太地產，元鈞建設、戴育澤建築師事務所等都榜上有名，公部門領軍，民間企業品牌展現實力，產官同心打造台中宜居城市。

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國家卓越建築獎素有建築界奧斯卡獎之稱，是台灣年度建築的最高獎項，由中國民國不動產協進會主辦，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，代表台灣建築作品在國際發聲、爭取更高榮譽。

▲國家卓越建築獎素有建築界奧斯卡獎美譽，是台灣年度建築的最高獎項，受到建築界頂禮。（圖／讀者提供）

台中市政府近年來積極參與國家卓越建築獎評選，已是連三年正成長，自2020年拿下10項大獎、去年抱走17個獎項，今年更是大躍進，包含建設局、交通局、水利局、文化局、都發局、教育局、住宅處等共摘下26個獎項，展現市府在重大工程堅持品質的努力與成果。此外，僅三人獲得的2022國土建設特別貢獻獎，其中一人就由來自台中、從業30多年，近來大力投入多項台中市社會住宅設計的戴育澤建築師獲得。

公部門表現不凡，民間也不遑多讓。過往曾以拾光、織築、2020等建築作品，屢獲國家卓越建築獎肯定的總太地產，今年再以「心之所向」榮獲2022國家卓越建築獎最佳規劃設計類特別獎，這些獲獎建築作品均出自知名建築師吳六合之手，強強攜手不只造福區域住民，也在建築業界留下經典佳作。

特別的是，總太地產2020年以「總太織築」拿下最佳規劃設計類金質獎，2021年以「總太2020」榮獲最佳環境文化類金質獎，2022年「心之所向」再次獲獎，成為連續三年、唯一蟬聯建商。

「心之所向」是總太地產在北屯廍子重劃區推出大型造鎮案「心生活美學聚落」第三期、第四期，萬坪超大基地優勢、低建蔽率，規劃上保留7800坪綠地，結合周邊4950坪麗園公園，導入下潛式社區公園「心之谷﹁，猶如打造一座北屯版秋紅谷，落實「讓家真正住進公園」理念。