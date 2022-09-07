從城市跨足戶外必買神器　BESV掀周年慶搶購熱潮

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PSF1在外觀造型及輕巧度亦是最大亮點，一體式車架線條設計簡潔俐落，並將電池外觀與車身融為一體，電池本身僅需充電六小時，就能提供90公里的超高續航力，相當於可以從台北101騎到淡水。縱向雙折疊功能與18公斤輕量化車身的優勢，讓PSF1穩坐「輕巧」的王座，不論是進出電梯或是室內收納，都納入了便利及美觀的雙重考量，再加上專屬的攜車廂，更便於讓車主隨身帶出門，目的就是為了讓電輔車不只是自行車，甚至是一日穿搭的時尚配件，讓你穿出心情，也騎出風采。可以想像，假日或空閒時，就可以帶著你的PSF1，離開紛擾的都市蛋黃區，逛逛老街，買買小吃，甚至可以上山欣賞星空或夜景，卻不用擔心騎到氣喘如牛！或是沿著河濱車道，一路騎到河口觀賞夕陽，不但擴大了現代人的生活圈，也讓都會旅行與時尚品味更貼近你的生活。
PSF1 配備數位彩色螢幕有一個非常貼心的設計，就是側邊USB輸出孔可支援車燈及手機充電，讓夜間騎乘或是需要搭配導航規劃路線的你，騎得更安心，螢幕上還能顯示輔助模式、速度、可騎乘距離、電量等騎乘資訊，與其說是電輔車，他更是都會生活中不可或缺的伴侶，陪著你對話，也陪著你去想去的地方。目前正值百貨公司周年慶，配合通路各類滿額優惠，可趁這一檔期將PSF1輕鬆帶回家，民眾可把握檔期時間至各百貨公司洽詢，或至品牌試乘網站、粉絲團預約門市體驗試乘，親身感受BESV智慧動能電輔車的全新體驗。
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BESV更多功能的細節介紹：https://youtu.be/70bGzC8BveM
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