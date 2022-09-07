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從城市跨足戶外必買神器　BESV掀周年慶搶購熱潮

▲在自行車最為普及的歐洲、日本闖出一片天，開創了屬於電輔車的革命時代！（圖／品牌提供）
▲在自行車最為普及的歐洲、日本闖出一片天，開創了屬於電輔車的革命時代！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-07 11:00:00

在疫情兩年來封鎖下，不但改變的工作型態，更顛覆了生活的節奏，當我們足不出戶，漸漸地也對旅行這件事感到遙遠且繁瑣！反倒是與螢幕的距離，越來越近。然而近年因為節能減碳受到各國推崇，「共享」自行車普及，人們也開始探索城市中平常不易踏足角落，並擁有了自己的口袋景點。台灣素有自行車王國之稱，隨著民眾的需求越來越多元，整合通勤、智能、運動、便利、輕巧、時尚等特色的二輪交通工具，而其中又有一個品牌能在自行車最為普及的歐洲、日本闖出一片天，開創了屬於電輔車的革命時代—那就是致力於smart eBike的台灣品牌BESV。

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電輔車顧名思義，是以電力來輔助及優化騎乘者的駕駛體驗，都市中的路況有時比起郊外更多複雜性，如大幅度上下坡的橋梁及地下道、平坦卻擁擠的大馬路段、凹凹凸凸的人行紅磚道、狹窄卻充滿機車並排的巷弄，對於騎乘傳統自行車的人而言，無疑是通勤中的夢魘，BESV近年主打的PSF1的最大特色，就是擁有三段智慧動能電力輔助模式，只要輕壓按鈕即可聰明調整輔助力道。踩踏的輕重和行進的快慢，都由車主決定，同時搭載由BESV專業軟體團隊，研發出獨家電力驅動系統Algorhythm，能精確算出驅動系統所需要的動力，再根據使用者需求，輸出最佳馬力！讓通勤族在上下班途中，遇到非常吃力的路況，可以節省大幅度的體力消耗，在使用體驗上提供最smart的感受！

▲PSF1在外觀造型及輕巧度亦是最大亮點，一體式車架線條設計簡潔俐落，並將電池外觀與車身融為一體，電池本身僅需充電六小時，就能提供90公里的超高續航力，相當於可以從台北101騎到淡水。（圖／品牌提供）
▲PSF1在外觀造型及輕巧度亦是最大亮點，一體式車架線條設計簡潔俐落，並將電池外觀與車身融為一體，電池本身僅需充電六小時，就能提供90公里的超高續航力，相當於可以從台北101騎到淡水。（圖／品牌提供）
PSF1在外觀造型及輕巧度亦是最大亮點，一體式車架線條設計簡潔俐落，並將電池外觀與車身融為一體，電池本身僅需充電六小時，就能提供90公里的超高續航力，相當於可以從台北101騎到淡水。縱向雙折疊功能與18公斤輕量化車身的優勢，讓PSF1穩坐「輕巧」的王座，不論是進出電梯或是室內收納，都納入了便利及美觀的雙重考量，再加上專屬的攜車廂，更便於讓車主隨身帶出門，目的就是為了讓電輔車不只是自行車，甚至是一日穿搭的時尚配件，讓你穿出心情，也騎出風采。可以想像，假日或空閒時，就可以帶著你的PSF1，離開紛擾的都市蛋黃區，逛逛老街，買買小吃，甚至可以上山欣賞星空或夜景，卻不用擔心騎到氣喘如牛！或是沿著河濱車道，一路騎到河口觀賞夕陽，不但擴大了現代人的生活圈，也讓都會旅行與時尚品味更貼近你的生活。

▲PSF1 側邊USB輸出孔可支援車燈及手機充電，讓夜間騎乘或是需要搭配導航規劃路線的你，騎得更安心！（圖／品牌提供）
▲PSF1 側邊USB輸出孔可支援車燈及手機充電，讓夜間騎乘或是需要搭配導航規劃路線的你，騎得更安心！（圖／品牌提供）
PSF1 配備數位彩色螢幕有一個非常貼心的設計，就是側邊USB輸出孔可支援車燈及手機充電，讓夜間騎乘或是需要搭配導航規劃路線的你，騎得更安心，螢幕上還能顯示輔助模式、速度、可騎乘距離、電量等騎乘資訊，與其說是電輔車，他更是都會生活中不可或缺的伴侶，陪著你對話，也陪著你去想去的地方。目前正值百貨公司周年慶，配合通路各類滿額優惠，可趁這一檔期將PSF1輕鬆帶回家，民眾可把握檔期時間至各百貨公司洽詢，或至品牌試乘網站、粉絲團預約門市體驗試乘，親身感受BESV智慧動能電輔車的全新體驗。

▲目前正值百貨公司周年慶，配合通路各類滿額優惠，可趁這一檔期將PSF1輕鬆帶回家！（圖／品牌提供）
▲目前正值百貨公司周年慶，配合通路各類滿額優惠，可趁這一檔期將PSF1輕鬆帶回家！（圖／品牌提供）



預約試乘：https://lihi2.cc/r0H5
乘著BESV悠閒半日遊計畫：https://www.verse.com.tw/article/besv-smart-ebike
BESV更多功能的細節介紹：https://youtu.be/70bGzC8BveM
BESV官方網站：https://besv.com/tw/
BESV Taiwan 官方粉絲團：https://www.facebook.com/besvamazing/

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