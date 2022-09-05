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體重減輕15公斤、腹痛就醫確診晚期胃癌　「1信念」重獲生機

體重減輕15公斤、腹痛就醫確診晚期胃癌　「1信念」重獲生機
體重減輕15公斤、腹痛就醫確診晚期胃癌　「1信念」重獲生機

健康醫療網

2022-09-05 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】林女士短期內體重減少15公斤，因腹部脹痛就醫，經意外發現胃癌晚期。根據統計，胃癌晚期的存活率約只有10%～20％，林女士原以為所剩時日不多，沒想到在羅東博愛醫院腫瘤團隊的努力下，竟完成不可能的任務，讓她獲得治癒，重啟人生。

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胃癌以手術治療為主　癌細胞轉移治療棘手

血液腫瘤科林育靖醫師表示，胃癌的治療，以手術切除病灶為主要方法，但林女士的腫瘤位置接近胃出口至十二指腸處，已造成部分阻塞，且腫瘤局部侵犯太厲害，無法直接以手術治療，否則若貿然動刀，可能傷及鄰近胰臟，對病人日後的生活會造成重大影響，甚至可能導致多重併發症與糖尿病。

第一線化療藥成效不彰　第二線化療藥物力搏生機

不過慶幸的是，林女士的胃癌沒有轉移，若能透過手術移除病灶，應有治癒希望。因此，在腫瘤團隊的研議下，決定先以第一線化療藥為林女士進行化學治療。

然而三個月的治療結束，第一線化療藥物竟成效不彰，林女士腫瘤不減反增。以胃癌來說，若第一線化療藥物未產生成效，第二線的化療藥物通常效果也有限，腫瘤團隊針對林女士的狀況進行討論後，在林女士的同意下，決定以第二線化療藥物，輔以放射治療、免疫治療藥物與自費口服化療藥物為林女士的生存進行最後一搏，沒想到三個月後，腫瘤明顯縮小，出現罕有被治癒的可能性。

跨科團隊合作治療　給予周全癌治療計畫

因為腫瘤縮小，讓林女士得以接受手術切掉胃、拿掉腫瘤，讓原本絕望的她重獲生機。林育靖醫師解釋，通常胃癌晚期，能如期望在化療後、腫瘤變小，並開刀切除者較為稀少，而林女士的胃癌治癒，除了因為癌細胞沒有轉移之外，也歸功於第二階段的多管齊下治療發揮作用，以及跨科團隊合作的診療模式，才能不斷透過討論與腦力激盪，給予病人周全完整的癌症治療計畫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54989

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