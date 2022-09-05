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「世新楊穎」合照愛犬！趴腿躺胸照辣翻　網暈爆：想當狗

▲「世新楊穎」近日PO出與愛犬的合照，讓3萬網友暈爆直呼「想當狗」。（圖／黃琳IG）
▲「世新楊穎」近日PO出與愛犬的合照，讓3萬網友暈爆直呼「想當狗」。（圖／黃琳IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-05 14:34:20

有「兇版Angelababy」、「世新女神」之稱的網美黃琳，在讀大學的時候就頗有名氣，不僅擁有巴掌小臉、精緻五官，還有歐美大胸細腰翹臀的超狂身材，她也時常放送福利給粉絲，而近日她PO出與愛犬的合照，也讓3萬名網友暈爆「想當狗」。

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▲黃琳身材無懈可擊。（圖／黃琳IG）
▲黃琳身材無懈可擊。（圖／黃琳IG）
黃琳昨（4）日在IG上PO出幾張和愛犬的合照，只見她上身穿著一件低胸白色小背心大秀好身材，超深事業線一覽無遺，而下身則是黑色緞面短褲，不過這件褲子極短，也讓她一大半的屁股蛋全露出。

▲有「世新楊穎」之稱的網美黃琳，近日PO出與愛犬的合照，也讓網友大讚「想當狗」。（圖／翻攝自黃琳IG）
▲有「世新楊穎」之稱的網美黃琳，近日PO出與愛犬的合照，也讓網友大讚「想當狗」。（圖／翻攝自黃琳IG）
照片中，黃琳緊抱著愛犬，牠整個身體趴在黃琳的大腿上，頭則是靠在她的胸前，眼睛微閉的臉看起來相當陶醉，而第二張照片，狗狗則是看向鏡頭耍萌。不過第三張照片不知怎麼的，狗狗似乎是不愛黃琳碰牠頭上的「兔耳朵」頭套，當黃琳一隻手摸牠頭，另一隻手呈拳頭樣時，愛犬竟然張開嘴輕咬她，也讓黃琳大吐舌頭，直呼「為啥就是不配合，腦瓜疼」。

▲有「世新楊穎」之稱的網美黃琳，近日PO出與愛犬的合照，也讓網友大讚「想當狗」。（圖／翻攝自黃琳IG）
▲有「世新楊穎」之稱的網美黃琳，近日PO出與愛犬的合照，也讓網友大讚「想當狗」。（圖／翻攝自黃琳IG）
貼文及照片一出，吸引3萬多名網友按讚留言，「很漂亮」、「真美呢」、「哇極品」、「這麼近的距離，狗狗好幸福啊」、「放開那隻狗…我代替牠」、「褲子好短，辣爆」、「好想當狗」、「好想做你隻狗」、「真的太美了」。（編輯：郭佩蓉）

▲黃琳被譽為「兇版Angelababy」。（圖／翻攝黃琳IG）
▲黃琳被譽為「兇版Angelababy」。（圖／翻攝黃琳IG）

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