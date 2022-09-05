邊境再放寬！美、加、歐洲等國民 恢復入臺 「免簽證」
【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增24,103例COVID-19確定病例，分別為23,931例本土個案及172例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。
各縣市個案分布
- 新北市5,329例
- 臺北市3,016例
- 桃園市2,884例
- 臺中市2,528例
- 高雄市1,862例
- 臺南市1,400例
- 彰化縣994例
- 新竹縣856例
- 新竹市619例
- 屏東縣611例
- 苗栗縣610例
- 雲林縣494例
- 宜蘭縣493例
- 花蓮縣460例
- 基隆市433例
- 南投縣327例
- 嘉義縣323例
- 嘉義市218例
- 臺東縣204例
- 澎湖縣124例
- 金門縣122例
- 連江縣24例
40多歲女被家人發現昏迷不醒，送醫不治身亡指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，較為年輕的40多歲女性，本身有慢性腸炎病史，也接種過三劑疫苗，8/28時在家快篩陽性，不過並無視訊通報確診，隔天被家人發現意識改變、昏迷不醒，由救護車送往醫院急救，當天因病況惡化，不幸在醫院中過世。今日亦新增一起兒童重症，羅一鈞表示，是一歲男童，本身無慢性病史，也沒有接種過新冠疫苗，7/13曾確診新冠，8/27開始發燒、腹瀉症狀，8/30就醫，檢查有肝指數、發炎指數、血栓指數升高，診斷是MIS-C，於隔日8/31住院，住院後經心臟超音波檢查，確實顯示有心臟冠狀動脈擴大，符合MIS-C診斷，給予低劑量的阿斯匹靈等治療後，病況已好轉，並於9/2康復出院。
今公布本土再增50例BA.5、1例BA.4
指揮中心公布國內新增84例Omicron亞型變異株確定病例，分別為51例本土個案及33例境外移入。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為81例、BA.5為694例、BA.2.75為10例、另累計236例BA.5、4例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。
指揮中心指出，今日新增之Omicron亞型變異株本土個案，為50例 BA.5及1例BA.4。其中BA.5個案占上週所有已定序之132例的37.9%，為24名男性、26名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部35例、中部8例、南部5例、東部2例，確診日介於今（2022）年8月15日至8月26日。另1例BA.4本土個案為北部40多歲男性，於8月23日確診，為本土首例重複感染之 BA.4個案。
9/12起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境 恢復免簽證
指揮中心表示，為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，自今（2022）年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。
指揮中心指出，鑒於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，為平衡防疫工作、促進經濟及社會活動與國際交流之需要，經綜合評估，宣布自今年9月12日起，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來臺待遇。
外交部領事局局長葉非比表示，免簽證來台可以從事商務、參展、考察、國際交流、觀光、探親、社會訪問等無需申請許可的活動，但若要從事其他依照法規需要事先取得中央目的主管機關許可之活動，還是要申請簽證。另外，若預計在台灣停留時間超過免簽證停留期限，或從事傳教、弘法等需要經資格審查之活動，仍需要事先向外交部駐外館申請適當的特別入境許可簽證。
指揮中心提醒，上述邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化滾動式調整。呼籲來臺旅客請務必遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間的各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55017
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