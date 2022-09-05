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每天喝「兩杯紅茶」死亡風險降低12% 　專家：是時候把紅茶納入健康飲食清單

每天喝「兩杯紅茶」死亡風險降低12% 　專家：是時候把紅茶納入健康飲食清單
每天喝「兩杯紅茶」死亡風險降低12% 　專家：是時候把紅茶納入健康飲食清單

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-05 16:00:49

你喜歡喝茶嗎？除了水之外，茶是全世界範圍內消費最廣泛的飲料，其品類與選擇多元，紅茶在英國、美國最為常見；而綠茶、茉莉花茶、水果茶和草藥茶在其他國家更受歡迎。醫學界長期關注不同茶葉的健康益處，根據外媒Medical News Today的報導，最新研究顯示每天喝兩杯或更多的紅茶，都可能將所有疾病死亡率降低12%。

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一些人認為綠茶健康益處多，另一些人則主張紅茶所提供的健康品質，無論哪種方式，兩類茶中內含的「抗氧化劑（Antioxidant）」才是健康的關鍵。紅茶和綠茶都來自於山茶科植物，它們之間的區別在於採摘後的加工方式不同：兩種茶葉在乾燥前都經過採摘、萎雕、揉擰等工序，然後紅茶需要發酵，會被暴露在空氣中一段時間以氧化。現在，英國生物樣本庫對近50萬人飲茶習慣進行調查後，發現紅茶更有助於長壽。

一天，喝多少杯茶？

英國生物樣本庫的研究樣本中，含498,043名年齡介於40至69歲的男性和女性，所有參與者在2006年至2010年參加研究時都接受了身體檢查，並提供了血液、尿液和唾液樣本。

參與者每天通過問卷記錄了平均喝多少杯茶，以及喝的茶是否是非常熱的、溫的；研究人員還進一步記錄了所有參與者的飲食、生活方式，也考量其健康狀況、種族和社會經濟地位等數據。

在所有參與者中，幾乎85%的人都有喝茶的習慣，其中89%喜歡喝紅茶，他們大多每天喝兩到五杯，其中19%的人每天喝六杯以上。值得注意的是，大量喝茶的有可能是吸煙者，他們的總體健康狀況較差，通常吃更多的紅肉或加工肉，死亡風險可能會增加。

 

翻攝自Unsplash
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喝茶，可以加牛奶和糖嗎？

根據此項研究，調查期間共有29,783人死亡。研究人員發現，隨著茶的攝入量增加到每天三杯，所有疾病死亡的風險下降了約12%，不過，每天喝超過三杯茶則沒有太大的變化。

另外，喝茶時加牛奶或糖，對死亡率也沒有什麽影響，茶的溫度也是如此。

「無論人們在茶中是否服用牛奶或糖，我們都發現了這種相關性：那些每天喝兩杯以上茶的人，心血管疾病、缺血性心臟病和中風的死亡風險較低。」專家如此表示，不過，目前的研究沒有發現癌癥和呼吸道疾病死亡之間的連繫。

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紅茶為什麼更有保護作用？

茶葉含有大量的多酚類物質，這是許多植物產品中天然的抗氧化劑。高多酚飲食能夠維持健康，包括緩解高血壓、一些癌症、心血管疾病和2型糖尿病等，但過量的多酚類物質可能會產生不良影響，在這點上，綠茶比紅茶含有更多的多酚類物質。

紅茶含有稱為茶黃素和茶紅素的多酚類物質。研究表明，茶黃素是一種強大的抗氧化劑，可能具有抗炎、抗癌和抗微生物的特性，有助於控制血脂。

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紅茶，可作為健康飲食的一部分

專家指出，紅茶即使攝入量較高，也可被視為是健康飲食的一部分。不過，根據目前的研究，每天若喝三杯紅茶，再多喝則沒有進一步的健康益處，茶葉中含有咖啡因可能會產生不利影響。

少量的咖啡因已被證實能夠提高認知功能和警覺性，並有助於減肥。然而，過量攝取——每天超過400毫克——可能會引起一些健康問題，如緊張和顫抖，睡眠中斷，胃灼熱，甚至在一些人中引起高血壓。平均來看，三杯茶大約含180毫克的咖啡因，對咖啡因不敏感的人來說，基本不會造成問題。

 

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不需改變喝茶的習慣

研究人員指出，研究中有一些沒有控制變量，包括茶的濃度、浸泡時間或份量，不能完全證明紅茶是降低死亡率的主要原因。

「研究主要顯示出一種關聯，往後需要進一步擴展到其他不同的人群中持續研究。」研究團隊表示，不過，此項研究最重要的信息，就是較高的茶葉攝入量與較低的死亡風險有關，特別是對於每天喝2杯以上的人來說。

然而，人們也不需要因此開始特意喝茶，或改變原來的喝茶習慣。

 

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