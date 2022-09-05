COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小女孩身上「總是佈滿淤青」最終確診為白血病！醫生揭「兒童白血病」信號喚警覺

小女孩身上「總是佈滿淤青」最終確診為白血病！醫生揭「兒童白血病」信號喚警覺
小女孩身上「總是佈滿淤青」最終確診為白血病！醫生揭「兒童白血病」信號喚警覺

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-05 16:00:49

10歲小女孩伊娃（Eva Thornley），近幾個月來放學回家時，腳上總是佈滿淤青。起初父母不以爲意，以爲小女孩只是摔傷，但隨著淤青狀況越來越頻密，父母開始發現情況不對勁。伊娃在接受驗血後，被確認患上白血病。父親崩潰表示，「我感覺整個世界都崩塌了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 小女孩身上總是佈滿淤青，驗血後被確診為白血病。（示意圖／Pixabay）

兒童白血病的症狀

根據外媒American Cancer Society報導，骨髓具有活躍的造血功能，白血病通常由骨髓問題引起。由於細胞內DNA的變異，形成骨髓中造血組織的不正常工作。白血病病人生產過多不成熟的白血球，進而妨害骨髓生產其它血細胞，造成病人的紅血球、白血球、血小板等指數過低。白血病可能擴散到淋巴結、脾、肝、中樞神經系統和其它器官。

一、紅血球過低（貧血）

紅血球負責將氧氣輸送到所有細胞，缺少紅血球會導致身體感覺寒冷、疲勞、虛弱、頭暈目眩、呼吸急促、皮膚蒼白等症狀。

二、白血球過低

白血球幫助人體抵抗細菌，白血球過低可能導致細菌感染、發燒。

三、血小板過低

血液中的血小板有助於止血，血小板過低會導致皮膚容易瘀傷和出血、頻繁流鼻血、牙齦出血等症狀。

四、骨頭或關節疼痛

由於接近骨頭表面或關節內部的白血病細胞積聚，進而引起疼痛。

五、腹部腫脹

白血病細胞可能聚集在肝臟和脾臟，使這些器官變得腫大，造成腹部腫脹。

六、食慾不振

肝臟腫大可能壓迫胃和其他器官，這會使孩子在只吃少量食物後，立馬引起飽腹感，隨著時間推移引起食慾不振、體重減輕。

Pixabay
Pixabay
▲ 白血病其中一個症狀是淋巴結腫大。（示意圖／Pixabay）

七、淋巴結腫大

淋巴結位於頸部兩側、腋下、鎖骨上方或腹股溝等部位，白血病細胞可能擴散到淋巴結，造成腫脹。兒童淋巴結腫大，通常是感染的徵兆。

八、咳嗽或呼吸困難

胸腺或淋巴結腫大會壓迫氣管，導致咳嗽或呼吸困難。

九、面部和手臂腫脹

胸腺增大可能壓迫上腔靜脈（Superior Vena Cava，簡稱SVC），這是一條將血液從頭部和手臂輸送回心臟的大靜脈。上腔靜脈壓迫會導致血液在靜脈中「回流」，這會導致面部、頸部、手臂和上胸部腫脹，症狀還可能包括頭痛、頭暈和意識不清，需要緊急送醫。

十、頭痛、癲癇發作、嘔吐

白血病細胞若擴散到大腦和脊髓，會導致頭痛、注意力不集中、癲癇發作、嘔吐、平衡問題和視力模糊等症狀。

十一、皮疹或牙齦問題

在患有急性髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，簡稱AML）的兒童中，白血病細胞可能擴散到牙齦，造成牙齦腫脹、疼痛、出血。若白血病細胞擴散到皮膚，會造成小黑點、色素瘤或粒細胞肉瘤。

十二、極度疲勞和虛弱

當大量白血病細胞聚集，使血液變稠、減緩通過大腦小血管的循環時，患者就會感到極度疲倦、虛弱和口齒不清。

延伸閱讀
恭喜愛吃辣的朋友！　專家揭秘：辣椒6大益處居然包括「抗癌、延年益壽」
嘴生瘡竟是愛滋病徵兆？　牙醫點出「8種可以從口腔狀況看出來的疾病」

免治馬桶容易傳染性病？真相大逆轉　感染科醫師這樣說

邊境再放寬！美、加、歐洲等國民　恢復入臺 「免簽證」

每天喝「兩杯紅茶」死亡風險降低12% 　專家：是時候把紅茶納入健康飲食清單

腰圍每增加一英寸心力衰竭的風險就會增加11%！　專家：減少腹部贅肉很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀