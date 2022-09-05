小女孩身上「總是佈滿淤青」最終確診為白血病！醫生揭「兒童白血病」信號喚警覺

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兒童白血病的症狀根據外媒American Cancer Society報導，骨髓具有活躍的造血功能，白血病通常由骨髓問題引起。由於細胞內DNA的變異，形成骨髓中造血組織的不正常工作。白血病病人生產過多不成熟的白血球，進而妨害骨髓生產其它血細胞，造成病人的紅血球、白血球、血小板等指數過低。白血病可能擴散到淋巴結、脾、肝、中樞神經系統和其它器官。
一、紅血球過低（貧血）
紅血球負責將氧氣輸送到所有細胞，缺少紅血球會導致身體感覺寒冷、疲勞、虛弱、頭暈目眩、呼吸急促、皮膚蒼白等症狀。
二、白血球過低
白血球幫助人體抵抗細菌，白血球過低可能導致細菌感染、發燒。
三、血小板過低
血液中的血小板有助於止血，血小板過低會導致皮膚容易瘀傷和出血、頻繁流鼻血、牙齦出血等症狀。
四、骨頭或關節疼痛
由於接近骨頭表面或關節內部的白血病細胞積聚，進而引起疼痛。
五、腹部腫脹
白血病細胞可能聚集在肝臟和脾臟，使這些器官變得腫大，造成腹部腫脹。
六、食慾不振
肝臟腫大可能壓迫胃和其他器官，這會使孩子在只吃少量食物後，立馬引起飽腹感，隨著時間推移引起食慾不振、體重減輕。
▲ 白血病其中一個症狀是淋巴結腫大。（示意圖／Pixabay）
七、淋巴結腫大
淋巴結位於頸部兩側、腋下、鎖骨上方或腹股溝等部位，白血病細胞可能擴散到淋巴結，造成腫脹。兒童淋巴結腫大，通常是感染的徵兆。
八、咳嗽或呼吸困難
胸腺或淋巴結腫大會壓迫氣管，導致咳嗽或呼吸困難。
九、面部和手臂腫脹
胸腺增大可能壓迫上腔靜脈（Superior Vena Cava，簡稱SVC），這是一條將血液從頭部和手臂輸送回心臟的大靜脈。上腔靜脈壓迫會導致血液在靜脈中「回流」，這會導致面部、頸部、手臂和上胸部腫脹，症狀還可能包括頭痛、頭暈和意識不清，需要緊急送醫。
十、頭痛、癲癇發作、嘔吐
白血病細胞若擴散到大腦和脊髓，會導致頭痛、注意力不集中、癲癇發作、嘔吐、平衡問題和視力模糊等症狀。
十一、皮疹或牙齦問題
在患有急性髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，簡稱AML）的兒童中，白血病細胞可能擴散到牙齦，造成牙齦腫脹、疼痛、出血。若白血病細胞擴散到皮膚，會造成小黑點、色素瘤或粒細胞肉瘤。
十二、極度疲勞和虛弱
當大量白血病細胞聚集，使血液變稠、減緩通過大腦小血管的循環時，患者就會感到極度疲倦、虛弱和口齒不清。
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