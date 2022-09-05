李昇基拍《相愛》戀上李世榮！2人4年前因《花遊記》結緣
韓星李昇基、李世榮曾在2017年出演《花遊記》，相隔4年2人再合作拍攝《依法相愛吧》，今（5日）他們出席記者會，談到再度合作的感想，李世榮表示和之前相比，這次兩人的關係發生很大的變化，自己在《花遊記》中只是個住在李昇基家裡被欺負的殭屍，但在《依法相愛吧》裡，男方卻是毫無保留的表達愛意，因此感到很幸福，同時稱讚李昇基「比以前更帥了」。
《依法相愛吧》劇情描述被稱為怪物天才之前任檢察官兼現職包租公的金正浩（李昇基 飾），與暗戀17年的知己怪咖律師金宥利（李世榮 飾），在既是法律事務所又是咖啡店的「Law Cafe」裡，展開一場法律界羅曼史。
李昇基曾提到演戲多年，這次終於如願演出「師字輩」的法律人，記者會他被問到此事，李昇基笑說雖然圓夢，但其實對法律相關知識「什麼都不懂」。李世榮自認想呈現之前都沒讓觀眾看過的衝動易怒、瘋瘋癲癲、四次元、時尚瘋子等樣貌，她開玩笑表示：「從出生開始就準備了這個角色的氣質，應該準備了31年左右。」
最後當主持人要求以「咖啡店菜單中的一個品項來形容本劇」時，李世榮選擇對大多數韓國人而言不可或缺的「冰美式咖啡」，李昇基則回答是大眾最熟悉的「多合一即溶咖啡」，強調本劇既好笑、又浪漫，且具備驚悚、犯罪等元素，希望觀眾會喜歡。《依法相愛吧》9月5日起，每週一、二晚間10點30分獨家在friDay影音播出。