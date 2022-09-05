楊祐寧公主抱「呵護宿敵女友」 網友融化：是反派也心動
楊祐寧在愛奇藝《罰罪》飾演財閥集團的四兒子，外表溫文儒雅，實際上卻心狠手辣，為了分化刑警黃景瑜與女友，處心謀略趁虛而入。他發現黃景瑜女友腳扭傷，一個公主抱展現超Man男友力，到醫院掛號、排隊拿藥都親力親為。他知道女方不方便出門，不但找阿姨煲湯，還幫忙去超市採購，其中包含了衛生棉，只因他細心觀察到女方手機提醒月事要來，暖男舉動讓網友直呼，「就算知道他是反派也心動」、「讓人覺得受照顧的同時又不會有壓迫感，感覺這男的好溫柔、好可靠、好有魅力」。
楊祐寧飾演高智商「黑幫律師」，剛登場就反噬親兄弟，前一秒還打開雙手微笑歡迎哥哥們，下一秒變臉冷笑，抓住兩個哥哥把柄死掐卻面不改色，大玩雙面人手法。他在劇中力圖洗白趙氏企業，但又處處與黃景瑜飾演的青年刑警「常征」作對，遊走黑白之間，玩弄警察與黑幫，縝密心思讓人不寒而慄。
黃景瑜在《罰罪》飾演正義刑警，為查案執著到底，他已4度扮演軍人、2度飾演警察，可說是軍警類「制服專業戶」，被笑稱是「在演藝圈服兵役」，日前他接受專訪表示，「不怕被同類角色禁錮住，現在有活幹挺好的。」而且和熟悉的導演及演員合作，黃景瑜在劇組泰然自若、相當放鬆，「整部戲我連妝都沒化，早上洗一洗過來就拍了，頭髮也沒抓，我其實就像是去警察局上班一樣，特別自然。」