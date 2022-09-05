六旬嬤坐骨神經痛難耐　「微創內視鏡脊椎融合術」助圓顧孫夢

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國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，一般脊椎手術大範圍剝離肌肉組織將椎弓及黃韌帶等重要結構切除來減緩神經壓迫，利用椎弓釘系統固定椎體，最後利用骨移植進行脊椎融合，雖然傳統手術也可以達到治療的目的，但手術傷口偏大，失血量偏高，臥床及住院時間也較長；傳統手術也容易對脊椎周邊的肌肉造成破壞，造成後背肌肉的纖維化，引起長期的下背痠痛。
微創脊椎手術系統 傷口小、恢復速度快
劉哲瑋醫師使用先進的微創脊椎手術系統進行手術，可以透過內視鏡減壓及利用經皮椎弓釘或皮質釘進行固定，大幅減小手術傷口，幾乎不流血，重要的是大幅減少脊椎結構及肌肉傷害，縮短住院及復健時間，促進恢復速度。
具多重疾病 術前風險評估、術後治療調理不可少
劉哲瑋醫師建議，對於身體具有多重疾病，如心血管疾病、腎臟病等患者，也可以配合麻醉科之術後加速康復療程，從術前之手術風險評估、抗凝血藥物之調整，到術後急性疼痛之控制和復健物理治療之調整，進一步減少手術之風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54994
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