不再鬆垂垮？熟女「全層次拉皮」找回自信，喚醒自然美

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整形外科診所院長林敬鈞表示，隨年齡增長，肌膚無法抵抗歲月留下痕跡，臉部的線條將逐漸消失，但皺紋、眼袋、貓咪紋、法令紋、木偶紋卻在此時變得更明顯，過去傳統拉皮手術因為傷口與效果有限，讓許多人望之卻步。
過去的傳統拉皮，僅將兩部臉頰拉緊，總讓人有「假假的」感覺，不但不自然還容易出現「塑膠感」，令人詬病。不過，目前在醫美技術精進下，有更多高階術式可供選擇，以「全層次結構式拉皮」來說，除了臉部結構式分層剝離拉緊外，正面也會向上拉緊，提升臉部立體度，讓熟女看起來就是保養得宜的「美魔女」，民眾接受度相對提高。
結構分離、定錨固定 「高階拉提復位術」精細更持久
林敬鈞進一步說明，「全層次結構式拉皮」將全臉部分為四層次，包含皮膚、SMAS筋膜層、筋膜層下空間與顏面神經，透過仔細分層處理，全層剝離復位，才能明確提升效果；而在全層次基礎上，加上精準「結構式分離」，將正面蘋果肌、側面SMAS筋膜層、沾黏式韌帶、嘴邊肉等細部分離，再進行拉提復位，屬於高階拉皮手術。
為讓臉部顯得立體與自然、緊實，手術採取「定錨式固定」，在SMAS筋膜層根據眼眶骨、顴骨、耳後「三向全層次」定位，整形外科醫師林敬鈞解釋，這樣的高位定錨式固定，能讓筋膜拉提受力平均，也是「全層次結構式拉皮」效果可以精細較持久的原因。
低溫電漿刀、高畫質內視鏡 傷口小恢復期快！
林敬鈞解釋，過去傳統手術，會有傷口復原期較長的隱憂，因此他所執業診所進行「全層次結構式拉皮」，皆是採用先進的「低溫電漿刀」可減少疼痛止血，精準切割縮短手術時間，降低瘀青腫脹，縮短恢復期，尤其低溫電漿刀熱擴散性低的優點，可以避免傷害神經；同時全程與「HD高畫質內視鏡」搭配手術，不需要大範圍切開，將傷口隱藏在耳前3至5公分，不易發現也美觀，給民眾更安心的手術選擇。
▲HD高畫質內視鏡
對於想要變小臉或是臉部鬆弛下垂，以及做線雕拉提、微整完效果不佳的民眾，林敬鈞也建議可與醫師充分討論，以期符合自己的需求，才能達到滿意的成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54492
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