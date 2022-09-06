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台東心臟死亡比例全台之首！　台東馬偕攜手雅培讓愛從心跳動

台東心臟死亡比例全台之首！　台東馬偕攜手雅培讓愛從心跳動
台東心臟死亡比例全台之首！　台東馬偕攜手雅培讓愛從心跳動

健康醫療網

2022-09-06 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】心血管疾病長年為台灣第二大死因，平均每天約有60人死於心血管疾病，而台東地區心臟疾病死亡比例為全台最高。有鑑台東地區受限地域，無法及時就醫，台灣雅培醫療器材捐贈高科技植入式心臟監測設備予台東馬偕紀念醫院，期共同守護在地民眾心血管健康。台東馬偕紀念醫院心臟內科主任鄭曉揚表示，「心血管健康是台東馬偕醫院重點發展項目，此次捐贈不但提升遠距照護，使患者免於舟車勞頓、就能享有較佳的醫療照護，也促進東部相關醫療臨床研究發展。」

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台灣雅培醫療器材血管醫療事業總經理李曛表示，台灣雅培長期關注心血管健康領域，並積極發展創新科技，自診斷至治療，多角化協助病患因應心血管疾病。「我們的永續計劃，是在2030年前改善地球上超過三分之一人的生活，希望能夠提升健康照護的公平性，此次亦期盼能夠共同守護心血管健康，讓愛從心跳動。」

馬偕醫院具東部唯一心導管中心　攜手雅培發展遠距醫療

台東地區心臟疾病死亡比例為全台之首，根據衛生福利部統計數據指出，心因性死亡人數就佔整體20%，遠高於全國平均11%，台東地區的心血管健康應更被重視。鄭曉陽主任提到，台東馬偕是台東地區唯一設有心導管中心的醫院，能執行急診冠脈介入手術及開展複雜冠脈介入手術，及時挽救心肌梗塞病人生命；院內更有葉克膜體外循環系統（ECMO）和心臟血管加護病房（CCU），可執行較複雜的心律不整監測與電燒手術，有助提升東部民眾心臟疾病的救治與照護。然而目前僅台東馬偕具備緊急醫療重度能力，且病患受限地形與交通，就醫車程平均超過60公里。

台灣雅培醫療器材心律管理事業總經理陳家法表示，「治療心臟疾病是複雜且困難的，公司研發團隊以突破性創新科技，提升臨床醫療可能性；同時也致力增加科技醫療照護的可取得性，幫助病患排除健康的障礙。期透過這次捐贈，提升病患就醫便利性，幫助台東地區提升遠距醫療照護。」

心律不整難察覺　期找不出疾病原因險致命　

心臟內科主治醫師邱威儒醫師表示，心律不整為常見的心血管疾病之一，其中有絕大多數的患者並無自覺，可能僅會有突發性的身體不適，加上臨床心律不整的診斷率不高，若無長期監控恐無法揪出病因而延誤治療。邱醫師也分享曾經有一位50多歲，具有心肌梗塞病史的患者，長期接受藥物控制，控制期間偶有一陣陣的頭暈、心悸反應，但經健保給付的常規檢查後並沒有發現患者有嚴重的心律問題，結果有一天被發現昏倒在車站，當場靠傻瓜電擊器（AED）救回後緊急送醫急救，才發現患者有心室頻脈。邱醫師強調，仰賴短暫的監測若無法發現心律問題，就無法預先防範意外及憾事發生。

邱威儒醫師表示，透過此次台灣雅培所捐贈之科技監測設備，台東地區的民眾可以即時監測心律，並連結智慧型手機，相關資訊及重要心律訊號的警示可以即時傳輸，醫護團隊能遠距掌握病況發展，病患能更早被診斷、預防及治療，避免走上中風一途、並遠離生命風險，也能透過設備縝密的監測達到更有效率的醫病溝通。

鄭曉揚主任說明，「台東馬偕醫院致力提升東部地區民眾醫療品質，此次台灣雅培捐贈可說是遠距數位醫療發展的重要推進，不但造福在地心血管病患，同時促進相關醫療臨床經驗與判斷，累積相關研究數據亦可做為往後在地醫療保健政策之參考，為在地民眾一大福音。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55016

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