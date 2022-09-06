台東心臟死亡比例全台之首！　台東馬偕攜手雅培讓愛從心跳動

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馬偕醫院具東部唯一心導管中心 攜手雅培發展遠距醫療
台東地區心臟疾病死亡比例為全台之首，根據衛生福利部統計數據指出，心因性死亡人數就佔整體20%，遠高於全國平均11%，台東地區的心血管健康應更被重視。鄭曉陽主任提到，台東馬偕是台東地區唯一設有心導管中心的醫院，能執行急診冠脈介入手術及開展複雜冠脈介入手術，及時挽救心肌梗塞病人生命；院內更有葉克膜體外循環系統（ECMO）和心臟血管加護病房（CCU），可執行較複雜的心律不整監測與電燒手術，有助提升東部民眾心臟疾病的救治與照護。然而目前僅台東馬偕具備緊急醫療重度能力，且病患受限地形與交通，就醫車程平均超過60公里。
台灣雅培醫療器材心律管理事業總經理陳家法表示，「治療心臟疾病是複雜且困難的，公司研發團隊以突破性創新科技，提升臨床醫療可能性；同時也致力增加科技醫療照護的可取得性，幫助病患排除健康的障礙。期透過這次捐贈，提升病患就醫便利性，幫助台東地區提升遠距醫療照護。」
心律不整難察覺 期找不出疾病原因險致命
心臟內科主治醫師邱威儒醫師表示，心律不整為常見的心血管疾病之一，其中有絕大多數的患者並無自覺，可能僅會有突發性的身體不適，加上臨床心律不整的診斷率不高，若無長期監控恐無法揪出病因而延誤治療。邱醫師也分享曾經有一位50多歲，具有心肌梗塞病史的患者，長期接受藥物控制，控制期間偶有一陣陣的頭暈、心悸反應，但經健保給付的常規檢查後並沒有發現患者有嚴重的心律問題，結果有一天被發現昏倒在車站，當場靠傻瓜電擊器（AED）救回後緊急送醫急救，才發現患者有心室頻脈。邱醫師強調，仰賴短暫的監測若無法發現心律問題，就無法預先防範意外及憾事發生。
邱威儒醫師表示，透過此次台灣雅培所捐贈之科技監測設備，台東地區的民眾可以即時監測心律，並連結智慧型手機，相關資訊及重要心律訊號的警示可以即時傳輸，醫護團隊能遠距掌握病況發展，病患能更早被診斷、預防及治療，避免走上中風一途、並遠離生命風險，也能透過設備縝密的監測達到更有效率的醫病溝通。
鄭曉揚主任說明，「台東馬偕醫院致力提升東部地區民眾醫療品質，此次台灣雅培捐贈可說是遠距數位醫療發展的重要推進，不但造福在地心血管病患，同時促進相關醫療臨床經驗與判斷，累積相關研究數據亦可做為往後在地醫療保健政策之參考，為在地民眾一大福音。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55016
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