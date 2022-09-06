對啪啪啪提不起勁？　治療師教你12招改善「性福」比吃藥更有效

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人都有性慾嗎？根據外媒The Sun報導，性治療師傑絲（Jess O'Reilly）表示，「性是完全正常而健康的，性慾低其實也不是嚴重的健康問題，只有當它已經影響到夫妻的和諧生活，才能被視作為需要治療的毛病」。她建議，如果發現自己確實缺乏性慾，可檢視自己的生活，看看是否由於生活方式改變，或是在一段關係中出現溝通困難、缺乏情感聯繫，或是衝突增加等等因素，造成性慾低下。
▲ 性慾低不是嚴重健康問題，只有當它影響生活，才需要治療。（示意圖／Pixabay）
教你12招提高性慾一、緩解壓力
當人們壓力過大時，皮質醇（壓力荷爾蒙）水平會上升，導致各種身體健康狀況，包括性慾降低。可透過運動、冥想、瑜伽等活動管理壓力。
二、找到「性」的開關
慾望是可以被喚醒的，例如一些柔情的音樂、看片片、閱讀情色小説、自慰、性玩具等等。
三、別太焦慮
對自己的表現感到焦慮，可能會抑制興奮和慾望。嘗試放輕鬆，在前戲過程中獲得興奮感，同樣能讓人感到喜悅。
四、充足睡眠
睡眠不足會影響健康，精疲力竭會導致性慾下降。一項研究發現，缺乏睡眠的女性，表現得性慾低下、難以達到高潮。
五、解決關係中的不滿
當你和伴侶溝通上出了問題，問題很可能延伸至臥室，讓你們失去啪啪的興趣。建議和伴侶一起解決這些問題，把話説開來。
六、別把性看成是「罪惡的」
若你不想懷孕或擔心性傳播感染，那就使用避孕套等避孕方法。若在性行爲中有任何疼痛或不適，或是在勃起和性高潮方面遇到問題，請諮詢醫生以獲得解答。
▲ 若覺得自己性慾低下，可以找治療師談談。（示意圖／Pixabay）
七、與治療師談一談
若覺得自己性慾低下，可諮詢性治療師，以處理可能的潛在心理因素。積極尋求治療，並沒有什麽可尷尬或羞恥的。
八、荷爾蒙治療
性慾低下可能源於更年期症狀，因此荷爾蒙治療可能會有所幫助，包括藥物治療、貼片、凝膠、噴霧劑等等。
九、吃助「性」食物
研究表明，特定的營養素有助於提高性慾和生育能力。攝取大量的動物蛋白、反式脂肪酸和碳水化合物，可能對性慾和生育能力產生負面影響。富含植物蛋白、Omega-3脂肪酸和抗氧化劑的飲食，有助於提高生育能力。
十、採用草藥自然療法
一些研究表明，服用天然草藥可能會提高性慾，包括人參和銀杏葉補充劑。
十一、接受自己的身體
性慾低下可能是由於對自己的身體不自信，練習接受自己的身體、積極自我對話，有助於增強信心。
十二、不飲酒
酒精會降低性慾，女性在飲酒後可能難以達到性高潮，而男性在酒精影響下，可能會變得比較不敏感。
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