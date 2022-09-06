牙齒殺手！吃到飽「3類食物」超NG　醫曝：狂嗑海鮮最傷牙

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柯佩伶在IG粉專《牙柯醫生｜牙科知識與牙醫日常》發文提到，在吃到飽的品項中，肉類、海鮮和甜點都有傷害牙齒的可能性，其中以帶有甲殼的海鮮最為傷牙。柯佩伶解釋，一些人特別愛吃海鮮吃到飽，但螃蟹、龍蝦等帶有甲殼，若用牙齒啃食，非常傷牙，幾乎等同於一種牙齒慢性自殺行為。此外，在吃這類食物時，要是不小心一口用力咬下小碎殼，也可能造成牙齒斷裂，不妨先使用工具去除甲殼，且在嚼食蟹蝦肉時，注意咬合力道，不要咬太大力，以免一口咬到硬物。
柯佩伶表示，大口吃肉是一件很爽的事，但要注意肉類是否帶骨，臨床上經常有民眾因為吃太快、一口咬在骨頭上而造成牙齒斷裂，因此建議先用刀叉把骨頭和肉分離，再切小塊吃最安全。柯佩伶也提到，另一類人喜歡在吃正餐前，先吃甜食，雖然這樣做容易造成蛀牙，但只要有正確的潔牙習慣，像是在吃完甜食後，飲用白開水在口中漱一漱，中和口腔酸性，就可以大幅降低蛀牙機率。
▲ 你是屬於那一派人呢？
柯佩伶認為，在吃到飽情境下，前2者傷害牙齒得風險大過甜點派，依序為海鮮、肉類和甜點。不過，柯佩伶也強調，其實牙齒容易斷裂，通常是積年累月造成的，啃到硬物只是壓垮駱駝的最後一根稻草，要是蛀牙在硬補起來、結構不夠強的狀況下，也非常容易咬裂，所以務必多加留意。
本文經牙醫師柯佩伶IG粉專《牙柯醫生｜牙科知識與牙醫日常》授權報導
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