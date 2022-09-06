６種常見、不起眼的健康警訊！醫籲「一個症狀以上」等３情況早檢查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧泰潤醫師指出，常見不明顯但卻可能潛藏重大疾病的症狀，如體重減輕、時常頭暈、反覆頭痛、容易疲倦、異常耳鳴、經常胸悶等，這些問題可大可小，不可大意。
體重減輕：體重不明減輕是許多重大疾病常見症狀，定義在沒有特別的減重計畫下，6個月內下降了5%。較輕的問題可為胃食道逆流、胃潰瘍等腸胃道疾病，或是憂鬱症、焦慮症等精神疾病。較嚴重的則如糖尿病、甲狀腺疾病、自體免疫疾病、慢性感染等，也包括令人聞之色變的癌症。
時常頭暈：頭暈也是診間常見的主述症狀之一，檢查下大多如良性的耳石脫落症、貧血、姿態性低血壓等。但嚴重的問題也可能為梅尼爾氏症、糖尿病血糖過高、聽神經瘤等，腦中風也會以頭暈的方式呈現。
反覆頭痛：一樣是診間常見問題，大多是偏頭痛、緊張性頭痛等原發性頭痛，較無健康疑慮。不過偏頭痛為單側、疼痛為中重度以上，且時間可能長至幾小時或幾天，也可能有畏光、噁心、嘔吐等症狀，通常比一般頭痛來得嚴重些，需經醫師診斷，並非痛一邊就是偏頭痛，因此也建議盡早檢查。而嚴重的問題則如腦部血管瘤、腦部腫瘤、中樞神經感染等續發性頭痛。
容易疲倦：診間常見大多為找不到原因的「非特異性倦怠」，可能為自律神經失調或貧血所致。疾病嚴重的情況下，後期也常出現疲倦，如心臟病末期、腎臟病末期、肝硬化末期、癌症末期、嚴重自體免疫疾病、慢性感染等。
異常耳鳴：耳鳴常見為自律神經失調所引起，但也有可能為聽神經問題或過敏等，大多為良性，此情況多為兩側同時耳鳴。嚴重的如梅尼爾氏症、中耳炎、耳膜穿孔、耳中風、聽神經瘤、鼻咽癌等，這類情況大多是單側出現。因此特別提醒除了耳鳴太常發生需留意外，也要特別注意單側耳鳴。
經常胸悶：胸悶也多為自律神經失調所致，或是流感等一般呼吸道感染，但此處是心、肺重要器官所在位置，萬不可輕忽，也可能為心律不整、狹心症等心臟疾病，氣喘、肺部慢性阻塞、肺癌等肺部疾病，或是嚴重的胃食道逆流等。
身體出現症狀再觀察？該檢查？醫指３情況盡早就醫別再拖。
盧泰潤醫師提醒，前述這些症狀若是太常發生就應提高警覺。若是以前沒有但現在出現，或以前還好但現在變得較嚴重，也應盡早就醫。特別是若伴隨了其他症狀、症狀不只一種，例如頭痛伴隨著耳鳴，或頭暈伴隨著體眾減輕等，症狀種類越多越要小心。觀察時間除了體重減輕可觀察６個月，其他不宜觀察過久，多數一般疾病症狀通常約兩周就會好轉，但如有明顯疑慮自然越早就醫檢查越好。若不確定該到哪檢查個好可先至家醫科，並在必要時作後續轉診，以利確保健康安全。
男60歲無慢性病史，胸悶不以為意，檢查發現心血管阻塞有狹心症！
盧泰潤醫師也分享案例，一名60多歲有登山習慣的男性，常有些胸悶的情況，但只是輕微，自身也沒有三高等慢性疾病，因此認為只是年紀大了、心肺功能比較差，不以為意。約經過一年左右的時間，注意到胸悶的情況有比以往更明顯，與家人討論後決定到家醫科檢查一下，看個心安也好，經檢查發現心臟血管阻塞相當嚴重，轉診至心臟內科作更進一步的心導管檢查，發現為「不穩定型狹心症」，三條血管皆有嚴重阻塞。後續心臟內科為他裝上三個支架後並無大礙並作陸續觀察。盧泰潤醫師表示，該案例還好警覺性較高，雖若再更早一點檢查或許就不必裝支架了，但也應檢查的還算早，並沒有出現其他危險。
沒看醫生還好，看了反而嚴重？醫指常見就醫迷思，千萬母湯！
許多民眾也常見會有幾個迷思，例如「我才不要看醫生，沒看還好，看了反而更嚴重。」或是「看了醫生增加心理壓力，疾病反而容易惡化」，又或是「朋友吃那種藥都說有效，吃那個就好。」以及「我透過飲食保養、健康作習、好好生活就好。」等等。
迷思１：醫生沒看還好，看了反而更嚴重？對此盧泰潤醫師表示，看了醫生問題反而更嚴重，這比較像是結果論，用結果來檢視所發生的事情，其實常見是因為該問題已發展到「能被當事人觀察到，且需檢查的地步」，此情況自然在檢查完之後問題往往會更嚴重些，但在治療下得以控制。反觀，若此問題已經被觀察到，卻沒就醫，那後續恐怕就不只是便得嚴重些而已。
迷思２：看醫生增心理壓力，疾病反而容易惡化？心理壓力確實也會影響身體健康，但相較疾病而言影響幅度較小，以癌症舉例，不就醫拖到第四期，對健康的威脅絕對遠超過心理的影響，更不用說慢性疾病可能帶來急性危險，如糖尿病及心肌梗塞，千萬別因為怕心理負擔不看醫生，反而增加不可預期的生命危險。
迷思３：朋友吃那種藥都說有效，吃那個就好？至於親友推薦的藥物、保健食品、民俗療法等，盧泰潤醫師表示，若是合法且正常管道自然是可以嘗試，前提是必須確定，來源自然是出自於如醫生、藥師、營養師等專業人士，或各大藥局等合法通路；若非如此，自然建議避免，以免偏方反而加重身體負擔使得惡化。而即便安全無虞的，這些也未必適合每個人、每種疾病、每種疾病的類型，還是應以正規治療為主，上述方式為輔進行，也可以與主治醫師討論是否可行，誤單以上述方法自行改善，以免延誤治療。
迷思４：透過飲食保養、健康作習、好好生活就好？飲食、作息、好好生活等，也是同樣的道理，確實良好生活是有助改善身體狀況，但身體出現慢性疾病已是長期累積的結果，若不接受治療單以生活改善，往往只會越來越嚴重，急性疾病更不用說，自然是相當危險。因此若是症狀、疾病還沒出現，是可以健康生活維持，但若是已經出現就還是需要先檢查，並以健康生活輔助。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。