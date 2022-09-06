20歲女星否認懷孕！狂驗15隻驗孕棒 怕死《未來十個月》
由韓國新秀演員崔聖恩、徐榮柱主演的電影《未來的十個月》，故事描述一位得知自己已懷孕10週而感到驚慌失措的女子，她不願接受事實買了15支驗孕棒驗孕，結果全部「中了」才肯接受真相。
崔聖恩在片中飾演已懷孕10週的20多歲孕婦，她因為沒有經歷過此事，也對懷孕感到陌生，於是參考許多紀錄片與影片，更戴上孕婦的肚子去演戲。對於演出電影的感想，她表示：「這是在學生時期拍攝的，當時對攝影機、拍攝現場很陌生，所以首先想到的是，無論如何都要努力做好。」她同時表達感謝，「對我來說，這是第一次經歷，也是一次很好的經歷，和非常優秀的前輩們一起合作。」
崔聖恩在《未來的十個月》中飾演不太成熟的「未來」一角，必須消化深厚的感情戲，導演南宮善表示：「她讓人猜不透在想什麼，但我立刻就知道她嬌小的身軀和大眼睛裡有某種沸騰的能量。」可說是一時之選的要角。
崔聖恩是參演馬東石和朴正民主演的喜劇電影《青春催落去》出道，儘管是新人，但仍展現穩定的演技，後期更參演過《怪物》、《魔幻之音》等作品，她近期也將與朱智勛合作演出動作片《翻案紳探》（暫譯），演藝之路備受關注。《未來的十個月》9月16日於GP+、中華電信MOD、HamiVideo播出。