漸凍人特展起跑！　輔具「晶片」助表達成亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
漸凍人協會成立25週年，此次與實踐大學、藝次元互動科技合作，以「ALS × Technology × Design」為主題，舉辦「領愛飛翔，化漸凍為見動」數位藝術展。運用數位科技、藝術設計創造沉浸式體驗，拉近民眾與病友和家屬的距離，期待產生更多同理與支持
此次展覽同步推出「實體展」及「線上展」，實體展位於剝皮寮歷史街區演藝廳，展期為9月1日至13日。特展亮點之一是採用大型觸控式互動鏡面螢幕，當民眾站在鏡前，自己的形象會映射在鏡中，在操作熒幕時，彷彿把鏡子前的自己拉進螢幕後另一個人的故事，利用影像重疊與呼應，創造出獨特觀展體驗。
血管式植入腦部晶片 輔具協助病友表達想法
疾病、科技、設計，看似三個毫不相干的主題，是此次特展的獨特看點。實踐大學工業產品設計學系盧禎慧副教授，曾因參與科技部漸凍人研究專案時被病友和家屬感動，便持續關注相關科技動態，這次帶領學生規劃出三種不同系列的高科技溝通輔具設計概念。
包括「面對面智慧溝通眼鏡」，透過眼動追蹤技術，操控智慧眼鏡，讓病友更方便自如的實現面對面溝通，感受交流的溫度；「我思故我在，BCI智慧溝通輔具」，透過血管式植入腦部晶片，以腦波分辨情緒，與意念寫字的技術，並以連接病友的顯示裝置傳達，讓閉鎖期病友也可以表達想法與心情；語音及表情個人化資產保存服務，是專為發病初期病友設計的語音及臉部保存的服務計畫，由專人引導，在互動情境下錄製聲音和保存面部特徵，再使用AI語音學習及IR臉部捕捉技術重現聲音與表情，供日後需要時使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55014
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw