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漸凍人特展起跑！　輔具「晶片」助表達成亮點

漸凍人特展起跑！　輔具「晶片」助表達成亮點
漸凍人特展起跑！　輔具「晶片」助表達成亮點

健康醫療網

2022-09-06 15:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】漸凍人發病後平均存活期為3-5年，會逐漸失去行動、吞嚥、甚至呼吸的能力，但所有感官正常，思維敏銳，目前尚無解藥醫治。生命宛如被突然按下倒計時的碼錶！即便如此，有人在還能說話時，每天說「我愛你」；還能唱歌時，舉辦夢想演唱會；手指還能動時，繪出一幅幅的創作；眼球還能轉動時，用科技突破身體限制把不可能變為可能。

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漸凍還是見動　藝術展喚醒生命共振

漸凍人協會成立25週年，此次與實踐大學、藝次元互動科技合作，以「ALS × Technology × Design」為主題，舉辦「領愛飛翔，化漸凍為見動」數位藝術展。運用數位科技、藝術設計創造沉浸式體驗，拉近民眾與病友和家屬的距離，期待產生更多同理與支持

此次展覽同步推出「實體展」及「線上展」，實體展位於剝皮寮歷史街區演藝廳，展期為9月1日至13日。特展亮點之一是採用大型觸控式互動鏡面螢幕，當民眾站在鏡前，自己的形象會映射在鏡中，在操作熒幕時，彷彿把鏡子前的自己拉進螢幕後另一個人的故事，利用影像重疊與呼應，創造出獨特觀展體驗。

血管式植入腦部晶片　輔具協助病友表達想法

疾病、科技、設計，看似三個毫不相干的主題，是此次特展的獨特看點。實踐大學工業產品設計學系盧禎慧副教授，曾因參與科技部漸凍人研究專案時被病友和家屬感動，便持續關注相關科技動態，這次帶領學生規劃出三種不同系列的高科技溝通輔具設計概念。

包括「面對面智慧溝通眼鏡」，透過眼動追蹤技術，操控智慧眼鏡，讓病友更方便自如的實現面對面溝通，感受交流的溫度；「我思故我在，BCI智慧溝通輔具」，透過血管式植入腦部晶片，以腦波分辨情緒，與意念寫字的技術，並以連接病友的顯示裝置傳達，讓閉鎖期病友也可以表達想法與心情；語音及表情個人化資產保存服務，是專為發病初期病友設計的語音及臉部保存的服務計畫，由專人引導，在互動情境下錄製聲音和保存面部特徵，再使用AI語音學習及IR臉部捕捉技術重現聲音與表情，供日後需要時使用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55014

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