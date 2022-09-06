中秋連假來了！長照機構住民返家團圓沒過夜「可免篩檢」

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- 新北市7,795例
- 臺北市4,606例
- 臺中市4,574例
- 桃園市3,588例
- 高雄市2,894例
- 臺南市2,183例
- 彰化縣1,540例
- 新竹縣1,045例
- 屏東縣993例
- 苗栗縣925例
- 新竹市894例
- 宜蘭縣884例
- 雲林縣854例
- 花蓮縣758例
- 基隆市660例
- 南投縣581例
- 嘉義縣555例
- 嘉義市369例
- 臺東縣331例
- 澎湖縣186例
- 金門縣156例
- 連江縣22例
指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，一名16歲女性，本身有慢性神經系統疾病且長期臥床，住在機構裡，8/22快篩陽性確診，在機構內採取居家照護，8/27發現背部有傷口，出現蜂窩性組織炎，送往醫院急診後發現有肺炎，並住院治療，但仍因病況惡化，於9/2過世。
中秋節快到了！機構住民返家相關措施提醒
此外，中秋佳節將至，羅一鈞提醒，長照機構長者若要返家過節，並無限制或禁令，民眾可以參考網上公布之最新一版（8/31）住宿式長照機構COVID-19強化管制措施，當中都有提到住民請假外出的規定，「如果住民請假外出，但沒有過夜、外宿，原則上不需進行任何篩檢，也沒有返回機構之後避免參加團體活動的限制。」
但有外宿、隔夜者，因在外暴露時間較久，或返回機構前七天內曾接觸過暴露風險者，包括確診者、居隔者、自主防疫者、居檢者，或返家後出現發燒、呼吸道等疑似感染症狀，返回機構時，必須遵守篩檢措施，包括出示自費篩檢陰性證明，及於返回之第４天、第７天，各做一次家用快篩；返回之後第2天開始至第7天，應避免參加機構內的團體活動，減少群聚風險。羅一鈞也建議住民，返家時間可使用社交距離APP，出入機構時可讓機構管理者確認是否可能於社區當中，曾接觸到高風險對象。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55039
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