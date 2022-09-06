「歐德三十 公益30」認購中秋禮盒助弱勢 讓愛常在！
中秋節將至，近來在疫情肆虐下，全球供應鏈大亂、糧食短缺、能源價格不斷飆升、物價上漲，各行各業飽受衝擊，社福單位及公益團體所募的款項及物資也大幅下滑，對原本生活困頓的弱勢族群更是雪上加霜。歐德集團透過「歐德三十 公益30」公益善舉外，今年的中秋節，特向「花蓮黎明庇護工場」及「財團法人天主教光仁社會福利基金會」認購中秋禮盒送給員工，在歡度佳節的前夕將愛化為具體行動，幫助有需要的弱勢團體。
「天上最美是星星，人間最美是愛心」，歐德集團適逢成立30周年，在董事長陳國都帶領下，發起「歐德三十 公益30」系列活動，於全台完成30件公益善舉。由旗下各品牌「歐德傢俱」、「優渥實木/優渥設計」、「巧寓舍計」、「歐眠床墊」、「木作森活」，募集社福單位亟須物資後，透過北中南各地串連行動，分別前進：關懷兒少福利的新北市「三芝好巢」；協助受暴婦幼的「勵馨基金會林口服務中心」；提供照護弱勢婦幼老的「社團法人大中華婦幼關懷成長協會」；為失依兒少提供安置的「桃園育德兒童之家」和「財團法人忠義社會福利事業基金會」，以及提供身障者照護的「財團法人桃園市私立安康啟智教養院」與「財團法人彰化縣私立慈生仁愛院」等，提供所需生活用品，為關懷弱勢盡心力。
除捐贈物資外，歐德集團也號召同仁，捐出家中可用二手鞋予「社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會」，幫助非洲赤貧地區學童遠離沙蚤；支持「善導書院-幸福食間」計畫，認購數十箱來自屏東自種自售健康無毒鳳梨，幫助書院孩子籌募庇護家園建設基金；響應捐贈舊衣，協助「心怡舊衣回收中心」精障工作者，將義賣所得作為薪資；「創世基金會」發票捐贈；「浪愛一生」流浪狗園區捐贈狗糧等，有愛無礙，讓愛常在。
歐德集團希望藉由各項公益善舉，拋磚引玉喚起社會大眾對弱勢族群的重視，啟動更多善的循環，讓愛的力量遍及每個角落。
歐德傢俱官網：http://www.order.com.tw