中暑並非夏日專病　中醫告訴您預防與保養之道

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賴博政醫師表示，「暑」在中醫中，除了指節氣之外，還是一種外邪，並不是只有夏季才會中暑，而「暑」在中醫中有兩大特性：
- 暑為陽邪：因為暑是夏日的火氣，有酷熱的性質，表現出全身的症狀有燥熱、煩渴、膚乾燥，喜歡喝冷飲等，長時間在燥熱環境下，會導致的症狀，並容易造成身體水分、沒元氣。
- 暑易夾濕：天氣炎熱，地面及體感溫度都偏高，午後雷陣雨過後，通常會讓人覺得悶熱不舒服，想要流汗但無法排出，也會有倦怠無力，提不起勁的感覺，這些通常是處於濕熱的環境下造成的。
賴博政醫師表示，拔罐在傳統中醫上認為有疏通經絡、暢通氣血的功能，可以緩解暑熱及熱中暑的狀況。在現代醫學則認為可以使局部小細血管擴張，血液灌流量增加，有利於汗腺和皮脂腺分泌。
但須注意，不是任何人都可以拔罐的，倘若有癲癇、精神疾患、年紀太小、惡性腫瘤的患者都不適合拔罐，另外，皮膚容易過敏、對異物容易刺激，皮膚容易發紅起水泡者，拔罐時間不宜過長，如有不適便應停止。
碰上連日高溫 從飲食上預防熱中暑、熱衰竭
如遇連日高溫，擔心熱中暑，賴博政醫師說明，在飲食上可以多吃涼性的食物，像是高麗菜、地瓜葉、薏苡仁、綠豆、西瓜、香瓜、絲瓜、冬瓜等，但平時腸胃不佳，食生冷食物容易腹瀉，就不應進食過多。
在穿著上應穿易吸汗的的衣物，若有流汗應及時更換，才不至於感冒或是罹患濕疹。此外，在戶外應注意防曬、適時補充水分，因為流汗會讓電解質流失，所以可以喝些運動飲料，以補充水分。
除此之外，賴博政醫師建議，可以自備止渴酸梅湯作為預防保健。
材料：烏梅一兩、山楂一兩、陳皮三錢、洛神花三錢、甘草一錢。
作法：將上述藥材洗淨放入鍋中，加入1500CC的水，用煮滾後用小火慢煮約50分，靜置放涼後即可飲用。
以上藥材都偏酸，賴博政醫師提到，酸味在中醫認為是可以生津潤燥的功用，天熱時可以飲用。因為味道偏酸，腸胃功能差的民眾建議飯後飲用，每次量不用太多，除了幫助止渴之外也可以幫助消化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55018
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