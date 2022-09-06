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中暑並非夏日專病　中醫告訴您預防與保養之道

中暑並非夏日專病　中醫告訴您預防與保養之道
中暑並非夏日專病　中醫告訴您預防與保養之道

健康醫療網

2022-09-06 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說，夏末秋初溫度仍偏高，身體會將多餘的熱排出，藉由流汗或是血流變快的方式來散熱，若無法將多餘的熱帶出體外，就容易造成中暑；有時小朋友對於熱的感覺並不明顯，長時間在悶熱的環境活動、外出旅遊，身體覺得燥熱，會用哭鬧的方式表達，家屬應該注意小朋友的反應，此外經常在外活動或出入冷氣房的民眾、外送人員更要留意補充水份，預防中暑。

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不僅代表節氣！　中醫指出「暑」兩大特性

賴博政醫師表示，「暑」在中醫中，除了指節氣之外，還是一種外邪，並不是只有夏季才會中暑，而「暑」在中醫中有兩大特性：

  • 暑為陽邪：因為暑是夏日的火氣，有酷熱的性質，表現出全身的症狀有燥熱、煩渴、膚乾燥，喜歡喝冷飲等，長時間在燥熱環境下，會導致的症狀，並容易造成身體水分、沒元氣。
  • 暑易夾濕：天氣炎熱，地面及體感溫度都偏高，午後雷陣雨過後，通常會讓人覺得悶熱不舒服，想要流汗但無法排出，也會有倦怠無力，提不起勁的感覺，這些通常是處於濕熱的環境下造成的。
出現中暑跡象　拔罐可以改善嗎?

賴博政醫師表示，拔罐在傳統中醫上認為有疏通經絡、暢通氣血的功能，可以緩解暑熱及熱中暑的狀況。在現代醫學則認為可以使局部小細血管擴張，血液灌流量增加，有利於汗腺和皮脂腺分泌。

但須注意，不是任何人都可以拔罐的，倘若有癲癇、精神疾患、年紀太小、惡性腫瘤的患者都不適合拔罐，另外，皮膚容易過敏、對異物容易刺激，皮膚容易發紅起水泡者，拔罐時間不宜過長，如有不適便應停止。

碰上連日高溫　從飲食上預防熱中暑、熱衰竭

如遇連日高溫，擔心熱中暑，賴博政醫師說明，在飲食上可以多吃涼性的食物，像是高麗菜、地瓜葉、薏苡仁、綠豆、西瓜、香瓜、絲瓜、冬瓜等，但平時腸胃不佳，食生冷食物容易腹瀉，就不應進食過多。

在穿著上應穿易吸汗的的衣物，若有流汗應及時更換，才不至於感冒或是罹患濕疹。此外，在戶外應注意防曬、適時補充水分，因為流汗會讓電解質流失，所以可以喝些運動飲料，以補充水分。

除此之外，賴博政醫師建議，可以自備止渴酸梅湯作為預防保健。

材料：烏梅一兩、山楂一兩、陳皮三錢、洛神花三錢、甘草一錢。

作法：將上述藥材洗淨放入鍋中，加入1500CC的水，用煮滾後用小火慢煮約50分，靜置放涼後即可飲用。

以上藥材都偏酸，賴博政醫師提到，酸味在中醫認為是可以生津潤燥的功用，天熱時可以飲用。因為味道偏酸，腸胃功能差的民眾建議飯後飲用，每次量不用太多，除了幫助止渴之外也可以幫助消化。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55018

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