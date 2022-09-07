急性淋巴性白血病好發於兒童　台灣首例細胞免疫治療已治癒！

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒童癌症基金會執行長暨和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科陳博文醫師表示，在每年新發癌症的500位癌童中，以新發個案數約125位的急性淋巴性白血病發生率最高。主要好發於3歲至5歲的兒童，成人發病的機率較低。發病後，患者的淋巴系統與骨髓會製造出過量且不成熟的淋巴細胞，這些多而無用的淋巴細胞會壓迫正常血球、淋巴細胞的生成空間，全面衝擊身體機能，也因為病程發展快又猛，未及時採納正規治療恐短短幾個月就會造成生命危險，至今仍是造成最多兒童死亡的癌症之首。
成因不明，僅有5%來自於遺傳，陳博文醫師提醒，初期症狀容易與病毒或細菌感染、撞傷、生長痛等搞混，建議家中兒童出現八大症狀，包含：骨骼或關節疼痛、蒼白疲勞虛弱、淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊、皮膚紅疹、莫名發燒、腹脹腹痛、瘀青與流血不止、食慾不佳，應提高警覺，及時帶孩子到小兒血液腫瘤科進行骨髓與血液檢查。
▲兒童急性淋巴性白血病常見八大症狀（兒童癌症基金會提供）
急性淋巴性白血病非不治之症 第一線治癒率高達9成！
在以往治癒率僅30%，現今有治療指引可遵循，面對急性淋巴性白血病，積極治療約有八至九成可在第一線的化療與標靶藥物階段就治癒，治癒率與歐美國家相當，且高達95%患者5年內不復發。陳博文醫師解釋，目前治療包含：緩解誘導期、鞏固性治療、維持期治療與中樞神經預防治療，為期約為2年至3年。第一階段的治療主力以高劑量化療為主，待達成完全緩解後，可調降化療劑量並維持長期服藥以達鞏固治療的成效。
此外，所有病人都須接受預防性脊髓腔內化療注射以預防中樞神經的侵犯，而具有費城染色體突變者則可在療程中加入標靶藥物。此外，我國更是已經將微量腫瘤偵測（Minimal Residual Disease, 簡稱MRD）納入治療指引，在化療期間，可根據癌童骨髓內癌細胞殘存量來調整化療強度，不僅有望視情況降低化療強度、減少副作用，也可以及早為治療反應不佳的患者安排未來的治療方案。
2成癌童治療失敗需異體幹細胞移植 罹癌風險增、生活面臨重重挑戰
兒童癌症基金會副執行長暨台大醫院小兒部血液腫瘤科周獻堂醫師指出，仍有10%至20%的癌童對化療反應不佳或是容易復發。過往，這些孩子僅能寄望異體幹細胞移植，然而異體幹細胞移植考驗重重，難以配對合適的幹細胞，還要採用高劑量化療才有機會暫時殺滅癌細胞，以利接續植入健康的幹細胞。但這樣的治療容易留下永久性後遺症，未來罹癌風險也增加，還需要終生服用免疫抑制劑，治療時間從2年至3年延長為終生抗戰。
細胞免疫治療副作用低 我國首例成功治癒個案
時至今日，已有細胞免疫治療可治療。周獻堂醫師解釋，免疫治療共有兩種，傳統的細胞免疫治療，透過大量複製免疫細胞，盡可能地增加消滅癌細胞的機會；另外一種會先在免疫細胞上安裝可以精準找出癌細胞的基因，如同導彈一樣，可以精準殺滅癌細胞，透過單次治療即有望迎來治癒曙光。且由於治療武器來自於自身，孩子無須接受更高劑量化療，日後正常細胞發生病變的機率也較異體幹細胞移植少非常多。
國內已有一例成功的細胞免疫治療成功案例，周獻堂醫師分享，該個案確診時僅有六歲，在進行基因檢查後，便發現屬於難治型，可預期第一線的化療成效不佳，因此當時很快就為該癌童尋找合適的骨髓，然而，直至第一線治療失敗後都沒有配對到。所幸當時已有細胞免疫治療可用，在完成一次性的療程後，該個案成功治癒兒童急性淋巴性白血病，疾病穩定控制至今已十歲。周獻堂醫師也呼籲，目前免疫細胞治療費用容易對患者家庭帶來較大的經濟負擔，希望政府可以聽見癌童家庭的心聲，藉健保資源支持癌症家庭，以利孩子們可以獲得適切的治療。
兒童癌症基金會為了鼓勵癌症家庭不要放棄希望，特別在基金會成立40年與九月兒童癌症關懷月之際，於 9月5日至9月18日、每日上午9點至下午17點舉辦《急性淋巴性白血病來敲門時 別怕！越過「白」日「惡」夢後有彩虹》親子共學圖文特展，期盼透過圖文豐富的繪本、大型輸出、充滿關懷文字的互動式裝置，幫助民眾在陪伴孩子的過程中一同掌握急性淋巴性白血病的八大症狀，並凝聚社會關懷、鼓舞癌症家庭積極面對癌症。
▲現場展覽照片（記者/黃心瑩攝）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55041
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw