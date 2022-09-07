癌症死亡時鐘快轉20秒　高復發癌症靠免疫療法延長無疾病存活期

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食道癌、泌尿道上皮癌術後復發率高 醫籲重視術後輔助治療
癌症治療能不斷突破、減少復發是醫界與病友眾所期待的。根據最新癌症登記報告顯示，食道癌與上皮泌尿癌增加了近7千人罹癌，且兩者都屬於高復發風險的癌症，需要術後輔助治療幫助癌友控制病況。食道癌因癌細胞容易由食道往淋巴發展，因此患者在接受手術後，仍有7成復發風險2；而泌尿道癌涵蓋範圍廣，近5成患者面臨術後復發風險。泌尿部張延驊醫師說明：「面對復發風險較高的癌別，建議患者搭配輔助治療，幫助控制病灶，延長患者無疾病存活期。」
現有術後輔助治療多以化療及放療為主，雖能夠減少復發風險，但治療造成的副作用是患者的另一項挑戰。洪逸平醫師指出，患者年齡普遍較高，對藥物耐受性較差，容易因此放棄治療。並分享一個案例，「酗酒、吸菸近40年，近日在吞嚥時覺得卡卡的，經家人勸說就醫後，確診罹患食道癌第三期。初期採取化療作為治療方法，希望能夠在術後根除病灶，不料化療帶來時常嘔吐、大量掉髮，更造成患者長期疲倦感與胃口不佳，使用化療抗癌期間更因癌症復發，面臨二次打擊，後續與醫師討論後改以免疫療法，降低了副作用帶來的不適，病情更得穩定控制至今。」
免疫療加入術後輔助治療 可延長無疾病存活期近2年
隨著科技的進步，免疫治療開始被廣泛地運用在各癌別中。原先針對晚期治療的免疫療法，近日向早期推進，加入輔助治療行列。新英格蘭醫學（NEJM）研究證實，免疫治療於食道癌與泌尿道上皮細胞癌輔助治療，雙雙將無疾病存活期拉長近2年，相較於安慰劑只有10個月，增加了2倍時間，同時降低3成的復發風險。洪逸平醫師說明，過程中的副作用可控性較高，能維持癌友在治療過程中的生活品質，重建抗癌信心。
臨床上早期癌症最重要指標為無疾病存活期(Disease Free Survival)。張延驊醫師解釋，所謂「無疾病存活期」指癌症病患經過治療後無復發、轉移且不死亡的時間。免疫治療加入癌症早期術後輔助治療行列，增加病患的無疾病存活期，可謂幫助病友維護生活品質與帶來新希望的選擇。
及早發現並選擇合適的治療 高齡抗癌仍有望保有生活品質
食道癌與泌尿道上皮細胞癌罹病年紀較長，以往化、放療副作用常是令病友與家屬對治療卻步的原因，但近年由於治療選擇日新月異，應及早與醫師討論合適的治療方式與藥物，有望能控制病灶同時維持良好的生活品質。張延驊醫師提醒：「平時生活遠離抽菸、避免吸入有害物質，都能夠降低罹癌風險。若發現無痛性血尿頻繁，應前往泌尿科就醫尋求專業醫療機構。」洪逸平醫師也呼籲：「民眾若打嗝與吞嚥同時出現，或發生吞嚥疼痛等症狀，應尋求胸腔物科醫師協助，及早採取治療！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55042
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