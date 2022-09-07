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中秋應景吃柚　１圖看「藥」注意共食危機

中秋應景吃柚　１圖看「藥」注意共食危機
中秋應景吃柚　１圖看「藥」注意共食危機

健康醫療網

2022-09-07 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】在我們平常食物裡，有許多和藥物之間可能會產生交互作用，進而增加藥品副作用及毒性。

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秋天盛產文旦　藥物不共食

樂生療養院藥劑科解釋，例如常聽到有些藥品不可與「葡萄柚」同時使用，而秋天盛產的文旦，又稱「柚子」，與「葡萄柚」同屬芸香科植物，二者皆富含呋喃香豆素，此成分會抑制人體內CYP3A4酵素的活性，當此酵素被抑制無法產生作用時，人體代謝藥品的速度就會減緩，延長藥品停留在體內的時間，可能導致藥品增加副作用，甚或影響藥品療效。

樂生藥師補充，常見的苦橙、萊姆和柑橘也含有這樣的成分，只是含量沒有葡萄柚高，非大量攝取狀況下，對藥效影響性不及葡萄柚顯著。

藥物交互作用　可長達2-3天

樂生療養院藥師進一步指出，除了一些慢性病用藥外，如治療COVID-19的口服抗病毒藥品Paxlovid，與柚子同時併用也會增加藥品的濃度，增加副作用的發生率。由於「柚子」與「葡萄柚」呋喃香豆素成分，抑制藥品代謝的時效短則數小時，長則可達2～3天之久，即使與藥品分開服用，恐無法完全避免其交互作用產生。

藥物治療期間　避免相關食物

因此，建議藥物治療期間應避免食用柚子、葡萄柚等，如果無法避開或想淺嚐，以減輕對藥物代謝之影響。如有其他用藥疑慮，應主動向醫師或藥師諮詢。而服藥期間有不良反應發生，應立刻回診並告知醫師所攝入的食物，以保障自身用藥安全。以下是可能會與葡萄柚及柚子產生交互作用之常見慢性病用藥：



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55032

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